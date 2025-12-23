CNN узнало, сколько бежавших от призыва украинцев спасли в горах в Румынии

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Службы в Румынии с 2022 года провели почти 400 спасательных операций для заблудившихся в горах жителей Украины, которые бегут от призыва, сообщает телеканал CNN со ссылкой на главу службы горноспасателей уезда Марамуреш Дана Бенгу.

В августе румынская погранполиция сообщала, что многие жители Украины пытаются попасть в Румынию через горы. В итоге спасателям с начала года пришлось оказывать помощь 150 гражданам Украины, которые пострадали из-за истощения, переохлаждения или несчастных случаев.

"Вместе с другими государственными ведомствами его (Бенги - ред.) команда подняла 377 украинских мужчин за меньше чем четыре года", - говорится в публикации.

Бенга добавил, что многие из мужчин с Украины не имеют нужного снаряжения, чтобы перейти границу через горы.

"Они скорее умрут в горах в попытке убежать, чем на войне", - подчеркнул он.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.