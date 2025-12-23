https://ria.ru/20251223/rumynija-2064065534.html
CNN узнало, сколько бежавших от призыва украинцев спасли в горах в Румынии
CNN узнало, сколько бежавших от призыва украинцев спасли в горах в Румынии - РИА Новости, 23.12.2025
CNN узнало, сколько бежавших от призыва украинцев спасли в горах в Румынии
Службы в Румынии с 2022 года провели почти 400 спасательных операций для заблудившихся в горах жителей Украины, которые бегут от призыва, сообщает телеканал CNN РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T13:06:00+03:00
2025-12-23T13:06:00+03:00
2025-12-23T13:06:00+03:00
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Службы в Румынии с 2022 года провели почти 400 спасательных операций для заблудившихся в горах жителей Украины, которые бегут от призыва, сообщает телеканал CNN
со ссылкой на главу службы горноспасателей уезда Марамуреш Дана Бенгу.
В августе румынская погранполиция сообщала, что многие жители Украины пытаются попасть в Румынию через горы. В итоге спасателям с начала года пришлось оказывать помощь 150 гражданам Украины, которые пострадали из-за истощения, переохлаждения или несчастных случаев.
"Вместе с другими государственными ведомствами его (Бенги - ред.) команда подняла 377 украинских мужчин за меньше чем четыре года", - говорится в публикации.
Бенга добавил, что многие из мужчин с Украины не имеют нужного снаряжения, чтобы перейти границу через горы.
"Они скорее умрут в горах в попытке убежать, чем на войне", - подчеркнул он.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.