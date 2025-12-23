Рейтинг@Mail.ru
CNN узнало, сколько бежавших от призыва украинцев спасли в горах в Румынии - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/rumynija-2064065534.html
CNN узнало, сколько бежавших от призыва украинцев спасли в горах в Румынии
CNN узнало, сколько бежавших от призыва украинцев спасли в горах в Румынии - РИА Новости, 23.12.2025
CNN узнало, сколько бежавших от призыва украинцев спасли в горах в Румынии
Службы в Румынии с 2022 года провели почти 400 спасательных операций для заблудившихся в горах жителей Украины, которые бегут от призыва, сообщает телеканал CNN РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T13:06:00+03:00
2025-12-23T13:06:00+03:00
в мире
украина
румыния
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132793/86/1327938666_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_c0f5ad2e04921970abf15b9e31ce0eb6.jpg
https://ria.ru/20251025/rumyniya-2050521743.html
https://ria.ru/20250922/ukraina-2043595989.html
украина
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132793/86/1327938666_1:0:800:599_1920x0_80_0_0_c18f2d669736476972057e8a5c7eb858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, румыния, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Румыния, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
CNN узнало, сколько бежавших от призыва украинцев спасли в горах в Румынии

CNN: в Румынии с 2022 года спасли почти 400 украинцев, бежавших от призыва

© Фото : Lukasz GorylКарпаты
Карпаты - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : Lukasz Goryl
Карпаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Службы в Румынии с 2022 года провели почти 400 спасательных операций для заблудившихся в горах жителей Украины, которые бегут от призыва, сообщает телеканал CNN со ссылкой на главу службы горноспасателей уезда Марамуреш Дана Бенгу.
В августе румынская погранполиция сообщала, что многие жители Украины пытаются попасть в Румынию через горы. В итоге спасателям с начала года пришлось оказывать помощь 150 гражданам Украины, которые пострадали из-за истощения, переохлаждения или несчастных случаев.
Позор, предатель: президента Румынии освистали в городе Яссы за поддержку Украины - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Президент Румынии сбежал от протестующих под крики "Убирайся на Украину!"
25 октября, 04:30
"Вместе с другими государственными ведомствами его (Бенги - ред.) команда подняла 377 украинских мужчин за меньше чем четыре года", - говорится в публикации.
Бенга добавил, что многие из мужчин с Украины не имеют нужного снаряжения, чтобы перейти границу через горы.
"Они скорее умрут в горах в попытке убежать, чем на войне", - подчеркнул он.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Румынские спасатели эвакуируют гражданина Украины, который неделю провел в горах Марамуреша - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В Румынии спасли украинца, который неделю провел в горах
22 сентября, 18:45
 
В миреУкраинаРумынияДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала