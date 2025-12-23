Рейтинг@Mail.ru
Глава РСПП рассказал, когда пройдет следующий съезд организации
Глава РСПП рассказал, когда пройдет следующий съезд организации
Глава РСПП рассказал, когда пройдет следующий съезд организации
Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) пройдет не позднее начала апреля, рассказал журналистам глава РСПП Александр Шохин. РИА Новости, 23.12.2025
Глава РСПП рассказал, когда пройдет следующий съезд организации

Шохин: съезд РСПП пройдет не позднее начала апреля

Президент РСПП Александр Шохин выступает на пленарном заседании юбилейного XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей
Президент РСПП Александр Шохин выступает на пленарном заседании юбилейного XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент РСПП Александр Шохин выступает на пленарном заседании юбилейного XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей . Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) пройдет не позднее начала апреля, рассказал журналистам глава РСПП Александр Шохин.
"Мы проводим Неделю российского бизнеса за месяц с лишним до съезда. Съезд мы хотели бы провести не позже, чем в начале апреля", - сказал Шохин на брифинге во вторник.
По его словам, Неделя российского бизнеса пройдет с 16 по 20 февраля.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса.
Президент РСПП Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Глава РСПП рассчитывает на более амбициозное снижение ключевой ставки
19 декабря, 19:40
 
ЭкономикаАлександр ШохинРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
