Глава РСПП рассказал, когда пройдет следующий съезд организации
Глава РСПП рассказал, когда пройдет следующий съезд организации - 23.12.2025
Глава РСПП рассказал, когда пройдет следующий съезд организации
Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) пройдет не позднее начала апреля, рассказал журналистам глава РСПП Александр Шохин. РИА Новости, 23.12.2025
