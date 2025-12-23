Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ выступили за запрет продажи электронных сигарет и вейпов
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате
Религия
 
19:09 23.12.2025
В РПЦ выступили за запрет продажи электронных сигарет и вейпов
В РПЦ выступили за запрет продажи электронных сигарет и вейпов - РИА Новости, 23.12.2025
В РПЦ выступили за запрет продажи электронных сигарет и вейпов
Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства выступает за законодательный запрет продажи вейпов и электронных сигарет в РФ, сообщил... РИА Новости, 23.12.2025
религия
россия
федор лукьянов
русская православная церковь
общество
россия
2025
россия, федор лукьянов, русская православная церковь, общество
Религия, Россия, Федор Лукьянов, Русская православная церковь, Общество
В РПЦ выступили за запрет продажи электронных сигарет и вейпов

В РПЦ выступили за законодательный запрет продажи электронных сигарет и вейпов

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов . Архивное фото
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства выступает за законодательный запрет продажи вейпов и электронных сигарет в РФ, сообщил председатель комиссии иерей Федор Лукьянов.
Во вторник Лукьянов принял участие в видеоконференции "Онлайн-продажа энергетиков, алкоголя и табака как угроза традиционным ценностям, здоровью нации и государственной политике. Вейпы как долгосрочный риск для национальной демографической политики".
Совфед запретил продажу вейпов и табака на остановках
Совфед запретил продажу вейпов и табака на остановках
19 декабря, 11:47
"Согласно нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", высокое качество жизни напрямую зависит от возможности в том числе предупреждать и обнаруживать заболевания, которые могут не давать о себе знать. Введение запрета на вейпы и электронные сигареты в целях реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" будет способствовать профилактике заболеваний, повышению качества жизни и продлению активного периода жизни граждан", - сказал Лукьянов.
Он обратил внимание "катастрофические последствия" для мужского и женского репродуктивного здоровья от курения вейпов и электронных сигарет. "Из-за двух факторов - их популярности среди молодежи и декларируемой производителями якобы "безвредности" по сравнению с сигаретами - вейпы стали бомбой замедленного действия для национальной демографии. Отмечу, что вейпу не нужен даже никотин, чтобы отравить организм человека", - добавил священник.
Электронная сигарета
В Пензенской области приняли закон о запрете вейпов
19 декабря, 11:03
В связи с этим он призвал законодательно ввести запрет на оборот этой продукции, а также "предусмотреть административную ответственность за нарушение запрета, уголовную ответственность за наиболее опасные нарушения, предусмотреть таможенное регулирование, запрещающее ввоз, и техническое регулирование, исключающее легальное производство и стандартизацию, а также сопутствующие изменения в отраслевых актах". "Необходимо добиваться комплексного запрета на производство, ввоз, оптовую и розничную продажу, а также иное распространение на территории РФ никотиносодержащей продукции - это вейпы, электронные системы доставки никотина, жидкости и ароматизаторов для них, а также изделия с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянных смесей, а также устройств для их потребления", - призвал Лукьянов.
"Отдельно стоит подчеркнуть, что предлагаемые в настоящий момент изменения в законодательство о лицензировании такой продукции не решат проблему, а наоборот приведут к ее усугублению в долгосрочной перспективе. Данная мера лишь закрепит правовой статус никотиносодержащей продукции и приведет к абсолютной ее легализации на территории нашей страны. Легализация под видом лицензирования – это опасная практика, которая может привести к росту рисков для общества", - добавил представитель РПЦ.
В Госдуме объяснили, почему необходим полный запрет вейпов
В Госдуме объяснили, почему необходим полный запрет вейпов
3 декабря, 14:52
 
Религия Россия Федор Лукьянов Русская православная церковь Общество
 
 
