Рейтинг@Mail.ru
Российский посол рассказал о крупных совместных проектах с Китаем - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/rossija-2064092416.html
Российский посол рассказал о крупных совместных проектах с Китаем
Российский посол рассказал о крупных совместных проектах с Китаем - РИА Новости, 23.12.2025
Российский посол рассказал о крупных совместных проектах с Китаем
Между Россией и Китаем сформирован портфель из более 80 крупных совместных инвестпроектов в различных сферах, включая автомобилестроение, заявил во вторник... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T14:24:00+03:00
2025-12-23T14:24:00+03:00
россия
китай
пекин
игорь моргулов
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027669784_0:1:2980:1677_1920x0_80_0_0_a4d8ef105666b17b8ee61d9f8e79179b.jpg
https://ria.ru/20251223/kitay-2064025983.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027669784_227:0:2956:2047_1920x0_80_0_0_cfcabd242c7d9c73a7d8e95108d9a2eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, пекин, игорь моргулов, экономика
Россия, Китай, Пекин, Игорь Моргулов, Экономика
Российский посол рассказал о крупных совместных проектах с Китаем

Посол Моргулов: у России и Китая более 80 крупных совместных инвестпроектов

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Флаги России и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 23 дек - РИА Новости. Между Россией и Китаем сформирован портфель из более 80 крупных совместных инвестпроектов в различных сферах, включая автомобилестроение, заявил во вторник посол РФ в Пекине Игорь Моргулов.
"У нас сформирован весомый портфель из более 80 крупных совместных инвестпроектов в таких областях, как автомобилестроение, черная и цветная металлургия, химия и лесопереработка", - сказал Моргулов, выступая с лекцией перед преподавателями и студентами Народного университета Китая в Пекине.
Как отметил дипломат, для поддержки инвестиционного сотрудничества в этом году подписано и вступило в силу обновленное межправсоглашение о поощрении и защите капиталовложений.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
МИД Китая резко ответил Зеленскому на угрозы санкциями
Вчера, 10:50
 
РоссияКитайПекинИгорь МоргуловЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала