https://ria.ru/20251223/rossija-2064092416.html
Российский посол рассказал о крупных совместных проектах с Китаем
Российский посол рассказал о крупных совместных проектах с Китаем - РИА Новости, 23.12.2025
Российский посол рассказал о крупных совместных проектах с Китаем
Между Россией и Китаем сформирован портфель из более 80 крупных совместных инвестпроектов в различных сферах, включая автомобилестроение, заявил во вторник... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T14:24:00+03:00
2025-12-23T14:24:00+03:00
2025-12-23T14:24:00+03:00
россия
китай
пекин
игорь моргулов
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027669784_0:1:2980:1677_1920x0_80_0_0_a4d8ef105666b17b8ee61d9f8e79179b.jpg
https://ria.ru/20251223/kitay-2064025983.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027669784_227:0:2956:2047_1920x0_80_0_0_cfcabd242c7d9c73a7d8e95108d9a2eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, пекин, игорь моргулов, экономика
Россия, Китай, Пекин, Игорь Моргулов, Экономика
Российский посол рассказал о крупных совместных проектах с Китаем
Посол Моргулов: у России и Китая более 80 крупных совместных инвестпроектов