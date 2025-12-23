Российский посол рассказал о крупных совместных проектах с Китаем

ПЕКИН, 23 дек - РИА Новости. Между Россией и Китаем сформирован портфель из более 80 крупных совместных инвестпроектов в различных сферах, включая автомобилестроение, заявил во вторник посол РФ в Пекине Игорь Моргулов.

Как отметил дипломат, для поддержки инвестиционного сотрудничества в этом году подписано и вступило в силу обновленное межправсоглашение о поощрении и защите капиталовложений.