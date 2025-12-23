Карлсон рассказал, почему Россия и США оказались в состоянии войны

ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Россия и США фактически оказались в состоянии войны из-за антироссийской истерии в американском обществе, заявил консервативный американский журналист Такер Карлсон.

Американский журналист отдельно отметил, что Россия является одной из самых богатых стран по минеральным ресурсам и подарила миру Достоевского.