Карлсон рассказал, почему Россия и США оказались в состоянии войны
01:47 23.12.2025
Карлсон рассказал, почему Россия и США оказались в состоянии войны
Карлсон рассказал, почему Россия и США оказались в состоянии войны - РИА Новости, 23.12.2025
Карлсон рассказал, почему Россия и США оказались в состоянии войны
Россия и США фактически оказались в состоянии войны из-за антироссийской истерии в американском обществе, заявил консервативный американский журналист Такер... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T01:47:00+03:00
2025-12-23T01:47:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
такер карлсон
мэтт гетц
россия
сша
москва
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867579695_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8da3e138f407b64ec7ba5c8161e9b30a.jpg
1920
1920
true
в мире, россия, сша, москва, такер карлсон, мэтт гетц
В мире, Россия, США, Москва, Такер Карлсон, Мэтт Гетц
Карлсон рассказал, почему Россия и США оказались в состоянии войны

Карлсон: Россия и США находятся в состоянии войны из-за антироссийской истерии

ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Россия и США фактически оказались в состоянии войны из-за антироссийской истерии в американском обществе, заявил консервативный американский журналист Такер Карлсон.
"Сегодня мы фактически находимся в состоянии войны с Россией в результате этой истерии, которая и послужила предпосылкой для этой войны", - сообщил он в ходе интервью с бывшим американским конгрессменом Мэттом Гетцем.
Карлсон также выразил уверенность в том, что если бы Москва и Вашингтон вместо вражды создали единую архитектуру безопасности в Европе и Азии, это позволило сделать мир более защищенным и вместе бороться с экстремизмом, укреплять границы и развивать торговлю.
Американский журналист отдельно отметил, что Россия является одной из самых богатых стран по минеральным ресурсам и подарила миру Достоевского.
"Не пытайтесь меня переубедить", - добавил Карлсон.
В миреРоссияСШАМоскваТакер КарлсонМэтт Гетц
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
