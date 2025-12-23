Рейтинг@Mail.ru
Рособрнадзор полностью приостановил действие лицензии "Шанинки" - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:13 23.12.2025 (обновлено: 04:14 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/rosobrnadzor-2063987119.html
Рособрнадзор полностью приостановил действие лицензии "Шанинки"
Рособрнадзор полностью приостановил действие лицензии "Шанинки" - РИА Новости, 23.12.2025
Рособрнадзор полностью приостановил действие лицензии "Шанинки"
Рособрнадзор полностью приостановил действие образовательной лицензии Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка"), следует из реестра... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T04:13:00+03:00
2025-12-23T04:14:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
московская высшая школа социальных и экономических наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754162352_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_a5095dd0a4ab2e4779963b48483fc972.jpg
https://ria.ru/20251118/shaninka-2055686534.html
https://ria.ru/20240319/zuev-1934247770.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754162352_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_951c4e271a92b1aa97f678d0f48c28ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), московская высшая школа социальных и экономических наук
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Московская высшая школа социальных и экономических наук
Рособрнадзор полностью приостановил действие лицензии "Шанинки"

Рособрнадзор приостановил действие образовательной лицензии «Шанинки»

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание МВШСЭН
Здание МВШСЭН - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание МВШСЭН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Рособрнадзор полностью приостановил действие образовательной лицензии Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка"), следует из реестра данных лицензий ведомства.
"Текущий статус лицензии: приостановлена полностью", - говорится в лицензии учреждения.
Студенты - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
"Шанинку" лишили аккредитации по нескольким направлениям
18 ноября, 12:33
В апреле ведомство провело внеплановую выездную проверку вуза из-за истечения срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований по результатам проверки ноября 2024 года.
Рособрнадзор возбудил дело об административном правонарушении и запретил прием в образовательную организацию сроком на один год. Повторная проверка показала, что нарушения не устранены, в результате чего вузу было выдано повторное предписание.
В ноябре Рособрнадзор по результатам проверки лишил "Шанинку" образовательной аккредитации по ряду направлений: "Психология", "Менеджмент" и "Социология". При лишении образовательной организации государственной аккредитации образовательной деятельности такая организация не вправе предоставлять обучающимся отсрочку от призыва на военную службу, проводить государственную итоговую аттестацию и выдавать обучающимся документы об образовании и о квалификации, образцы которых установлены уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.
Сергей Зуев, проходящий по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в Никулинском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Бывшего ректора "Шанинки" Зуева приговорили к четырем годам условно
19 марта 2024, 14:55
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Московская высшая школа социальных и экономических наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала