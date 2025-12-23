Рособрнадзор полностью приостановил действие лицензии "Шанинки"

В ноябре Рособрнадзор по результатам проверки лишил "Шанинку" образовательной аккредитации по ряду направлений: "Психология", "Менеджмент" и "Социология". При лишении образовательной организации государственной аккредитации образовательной деятельности такая организация не вправе предоставлять обучающимся отсрочку от призыва на военную службу, проводить государственную итоговую аттестацию и выдавать обучающимся документы об образовании и о квалификации, образцы которых установлены уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.