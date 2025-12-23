Рособрнадзор полностью приостановил действие лицензии "Шанинки"

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Рособрнадзор полностью приостановил действие образовательной лицензии Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка"), следует из реестра данных лицензий ведомства.
"Текущий статус лицензии: приостановлена полностью", - говорится в лицензии учреждения.
В апреле ведомство провело внеплановую выездную проверку вуза из-за истечения срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований по результатам проверки ноября 2024 года.
Рособрнадзор возбудил дело об административном правонарушении и запретил прием в образовательную организацию сроком на один год. Повторная проверка показала, что нарушения не устранены, в результате чего вузу было выдано повторное предписание.
В ноябре Рособрнадзор по результатам проверки лишил "Шанинку" образовательной аккредитации по ряду направлений: "Психология", "Менеджмент" и "Социология". При лишении образовательной организации государственной аккредитации образовательной деятельности такая организация не вправе предоставлять обучающимся отсрочку от призыва на военную службу, проводить государственную итоговую аттестацию и выдавать обучающимся документы об образовании и о квалификации, образцы которых установлены уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.
