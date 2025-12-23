https://ria.ru/20251223/rosaviatsiya-2064118831.html
В Калуге ввели временные ограничения на работу аэропорта
В Калуге ввели временные ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 23.12.2025
В Калуге ввели временные ограничения на работу аэропорта
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T16:02:00+03:00
2025-12-23T16:02:00+03:00
2025-12-23T16:05:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
калуга
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060796752_0:37:1200:712_1920x0_80_0_0_b1b8d06e9571b029f22a2e50ec496e49.jpg
https://ria.ru/20251129/sbor-2058658123.html
калуга
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060796752_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_8127f258222dca9c92346f4f690fcbdf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), калуга
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Калуга
В Калуге ввели временные ограничения на работу аэропорта
Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта в Калуге