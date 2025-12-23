Россия сама решит, куда поставлять электричества с ЗАЭС, заявил Лихачев

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия как собственник Запорожской АЭС решит, где будет востребовано электричество со станции в случае возобновления ее работы, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Коммерческий аспект работы ЗАЭС может быть предметом международных переговоров, сказал Лихачев журналистам.
"Российская Федерация как собственник станции решит, где и какое электричество будет востребовано, будь то Крым, будь то Донбасс, Малороссия или какие-то международные проекты. В данном случае все новые договорённости, без сомнения, будут обеспечены уже в рамках штатной работы станции. Когда она наступит - к сожалению, мы с вами точно время назвать не можем", - добавил Лихачев.
Во вторник Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию первого энергоблока станции сроком на 10 лет. В дальнейшем такую лицензию получат остальные блоки ЗАЭС. Это даст возможность возобновить работу станции исходя из военно-политической обстановки, пояснил Лихачев.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.