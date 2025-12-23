Рейтинг@Mail.ru
Россия сама решит, куда поставлять электричества с ЗАЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 23.12.2025 (обновлено: 18:32 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/rosatom-2064142324.html
Россия сама решит, куда поставлять электричества с ЗАЭС, заявил Лихачев
Россия сама решит, куда поставлять электричества с ЗАЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 23.12.2025
Россия сама решит, куда поставлять электричества с ЗАЭС, заявил Лихачев
Россия как собственник Запорожской АЭС решит, где будет востребовано электричество со станции в случае возобновления ее работы, заявил глава "Росатома" Алексей... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T17:13:00+03:00
2025-12-23T18:32:00+03:00
россия
экономика
республика крым
донбасс
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055737228_0:181:2985:1860_1920x0_80_0_0_f90968067cec4d523c9aafe841e9e04d.jpg
https://ria.ru/20251223/zaes-2064140627.html
https://ria.ru/20251223/likhachev-2064139509.html
россия
республика крым
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055737228_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_745d3e58c70917981d1f199dc801d1ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, республика крым, донбасс, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс
Россия, Экономика, Республика Крым, Донбасс, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС
Россия сама решит, куда поставлять электричества с ЗАЭС, заявил Лихачев

Лихачев: РФ как владелец ЗАЭС решит, где будет востребовано ее электричество

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия как собственник Запорожской АЭС решит, где будет востребовано электричество со станции в случае возобновления ее работы, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Коммерческий аспект работы ЗАЭС может быть предметом международных переговоров, сказал Лихачев журналистам.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
"Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭС, заявил Лихачев
Вчера, 17:10
"Российская Федерация как собственник станции решит, где и какое электричество будет востребовано, будь то Крым, будь то Донбасс, Малороссия или какие-то международные проекты. В данном случае все новые договорённости, без сомнения, будут обеспечены уже в рамках штатной работы станции. Когда она наступит - к сожалению, мы с вами точно время назвать не можем", - добавил Лихачев.
Во вторник Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию первого энергоблока станции сроком на 10 лет. В дальнейшем такую лицензию получат остальные блоки ЗАЭС. Это даст возможность возобновить работу станции исходя из военно-политической обстановки, пояснил Лихачев.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Управлять ЗАЭС может только ее эксплуатирующая организация, заявил Лихачев
Вчера, 17:05
 
РоссияЭкономикаРеспублика КрымДонбассАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала