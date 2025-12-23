Рейтинг@Mail.ru
Экс-главу подразделения "Росатома" обвинили в получении еще одной взятки
14:57 23.12.2025 (обновлено: 14:59 23.12.2025)
Экс-главу подразделения "Росатома" обвинили в получении еще одной взятки
Экс-главу подразделения "Росатома" обвинили в получении еще одной взятки

© Фото : Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы Геннадий Сахаров
 Геннадий Сахаров - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Геннадий Сахаров. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Экс-главу подразделения госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова, осужденного на 12 лет, обвинили в получении еще одной взятки, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сахарова Геннадия Станиславовича, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ)", - сказали в суде.
Мещанский суд Москвы 30 мая приговорил Сахарова к 12 годам колонии, а бывшего главу государственного проектно-изыскательного и научно-исследовательского института по проектированию и организации энергетического строительства "Оргэнергострой" Элгуджи Кокосадзе - к 8 годам.
Как установило следствие, бывший директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Геннадий Сахаров получил взятку в размере более 30 миллионов рублей от Кокосадзе за помощь при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК "Росатом" организациями.
Сахаров признал вину, раскаялся и оспорил приговор в Мосгорсуде, прося заменить срок на условный. Однако апелляционная инстанция оставила приговор в силе.
ПроисшествияРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МоскваМосковский городской суд
 
 
