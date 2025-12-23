Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал об экономическом сотрудничестве России и США - РИА Новости, 23.12.2025
14:56 23.12.2025
Эксперт рассказал об экономическом сотрудничестве России и США
Известный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости выразил уверенность в том, что Россия и США являются огромными экономиками, которые могут...
россия, москва, джим роджерс, сша, политика
Россия, Москва, Джим Роджерс, США, Политика
Эксперт рассказал об экономическом сотрудничестве России и США

Роджерс: РФ и США могут успешно сотрудничать, обладая огромными экономиками

Государственные флаги России и США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Известный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости выразил уверенность в том, что Россия и США являются огромными экономиками, которые могут успешно взаимодействовать друг с другом.
"США является огромной экономикой. Россия - это огромная экономика. Мы могли бы делать вместе хорошие вещи", - сообщил он в беседе с агентством.
Роджерс напомнил, что Москва и Вашингтон раньше успешно вели бизнес, так что сотрудничество возможно и в будущем. По его словам, РФ и США могут враждовать, но в интересах обеих стран действовать на общее благо.
"Для нас лучше делать хорошее вместе. Надеюсь, что мы и будем", - заключил американский инвестор.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Переговоры России и США по Украине могут завершиться миром, заявил Орбан
Вчера, 11:14
 
РоссияМоскваДжим РоджерсСШАПолитика
 
 
