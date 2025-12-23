https://ria.ru/20251223/rodzhers-2064099337.html
Эксперт рассказал об экономическом сотрудничестве России и США
Эксперт рассказал об экономическом сотрудничестве России и США - РИА Новости, 23.12.2025
Эксперт рассказал об экономическом сотрудничестве России и США
Известный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости выразил уверенность в том, что Россия и США являются огромными экономиками, которые могут... РИА Новости, 23.12.2025
