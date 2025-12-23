https://ria.ru/20251223/rezhim-2063972250.html
В Пензенской области введен режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности введен на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 23.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
пензенская область
олег мельниченко
пензенская область
