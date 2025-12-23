Названы главные тренды детских елок столицы

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Итоги рейтинга лучших детских новогодних представлений Москвы 2025/2026 обсудили организаторы программ на пресс-конференции, которая прошла во вторник в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Участники также рассказали об особенностях новогодних спектаклей, предпочтениях юных зрителей и об изменениях в подходе к вручению подарков после елки.
В ежегодное исследование "Социального навигатора" в этом году вошли 55 детских новогодних представлений, организованные на разных площадках Москвы. По мнению взрослых и юных экспертов, в этом году елки стали разнообразнее, а их тематика – интереснее. По традиции много представлений посвящено научной тематике и экспериментам, а также иллюзиям и фокусам; популярны ледовые шоу, для малышей –шоу с героями мультфильмов и сказок, программы в формате квестов. Кроме того, вновь появились новогодние балы, программы с мастер-классами.
В этом году количество детских новогодних представлений в Москве увеличилось, сообщила начальник управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.
"Это первая положительная и важная тенденция за последние годы. Начиная с 2020 года, мы видели только сокращение представлений. И после пандемии это первый положительный сигнал восстановления всей палитры интересных представлений, которые могут увидеть наши дети вместе с родителями", – рассказала она.
Наталья Тюрина добавила, что подарок по-прежнему остается важным элементом новогоднего представления, но организаторы не всегда информируют, что в этот подарок входит. При значительной стоимости подарка, которая за год выросла в среднем на 20 процентов, это может представлять проблему для многих семей.
Детское жюри исследования выбирало самое "захватывающее и новогоднее название" шоу, рассказал эксперт детского жюри Федор Ибрагимов.
"Лично я выбирал названия недлинные, в которых выражена суть представления. Победителями нашего голосования стали "Елка Победы", "Научный Новый год", арт-елка "В гостях у эльфов" и "Тайна зеркальных иллюзий"", – перечислил он.
Руководитель проекта "Елка Победы" Музея Победы Мария Гуменюк сообщила, что мероприятие этого года было направлено на детей из семей участников СВО.
"Именно так мы планировали завершить год 80-летия Великой Победы для детей. Все участники нашей елки становятся отрядом красноармейцев. Это традиция нашего Музея Победы. Другая традиция – что в каждом подарке у нас, кроме конфет, присутствует солдатская каша, солдатская пилотка и грелка для рук. Конфеты есть у всех, а наша каша нравится детям. И если сейчас, в холодную погоду, они будут гулять с грелкой Музея Победы, то не забудут, что были у нас на елочке", – рассказала она.
Руководитель национального театра "Золотое кольцо" Григорий Кадышев представил детский новогодний спектакль "Тепа. Новогоднее приключение".
"Это народная сказка с традициями, на которых выросли поколения. На нашем спектакле, который уже 21 год проходит на нашей площадке, вырастает уже следующее поколение зрителей. Родители, которые смотрели наше представление в своем детстве, приводят к нам уже своих детей и заряжаются той эмоцией, которую они испытывали 20 лет назад", – заявил он.
В этом году впервые с 2019 года возобновила свои представления "Юбилейная елка в Колонном зале Дома Союзов", отметила автор идеи и продюсер шоу, генеральный директор АНО "Агентство по международным проектам в области культуры, образования и спорта" Ирина Гурницкая.
"В начале 2026 года исполняется 90 лет Всесоюзной елке в Колонном зале Дома Союзов. Поэтому в своем представлении мы использовали оригинальный способ показать связь поколений, использовав самые современные технологии, искусственный интеллект и анимацию. Наши персонажи, русские герои, спасают елку от врагов. С помощью искусственного интеллекта мы восстановили личность иллюзиониста Михаила Гаркави, самого первого Деда Мороза на советской елке. Это действительно чудо, когда ты понимаешь, что человека уже давно нет, а он перед тобой творит чудеса", – рассказала она.
© РИА Новости / Виталий БелоусовАвтор идеи и продюсер "Юбилейной Ёлки в Колонном Зале Дома Союзов", генеральный директор АНО "Агентство по международным проектам в области культуры, образования и спорта" Ирина Гурницкая
Автор идеи и продюсер "Юбилейной Ёлки в Колонном Зале Дома Союзов", генеральный директор АНО "Агентство по международным проектам в области культуры, образования и спорта" Ирина Гурницкая
Новогодние представления могут стать успешным средством популяризации науки среди детей, сообщил сооснователь проекта Sciencely Михаил Каптюг.
"Новый год – это время чудес, а в современном мире за все чудеса отвечает наука. К моему сожалению, в школе не всегда умеют продемонстрировать красоту науки. Например, от химии в школе у некоторых выпускников остаются не самые лучшие, а иногда и травмирующие воспоминания. Поэтому наша задача – показать красоту науки. Это не так сложно, потому что наука действительно красива", – пояснил он.
Билеты на представление "Киноелка на Мосфильме" начинают раскупать еще в сентябре, отметила руководитель отдела продаж проекта Анна Щукина.
"В этом году с нами снова остаются наши любимые герои Снеговик и Снеговика. Они летят в космос и помогают Деду Морозу исполнять его мечту. Мы ориентируемся на детей от 3 до 12 лет. Каждый год к нам приезжают зрители из других регионов и даже стран ", – сообщила она.
© РИА Новости / Виталий БелоусовРуководитель отдела продаж проекта "Киноелка на Мосфильме" Анна Щукина
Руководитель отдела продаж проекта "Киноелка на Мосфильме" Анна Щукина
Продюсер Театра будущего Лилии Тим Владимир Чемоданов представил спектакль "Тайна зеркальных иллюзий", которое представляет собой часть большой сквозной истории.
"Каждая наша постановка – часть одной большой вселенной, к которой зрители хотят возвращаться год за годом. У зрителей есть возможность прийти посмотреть, что будет дальше в истории, а что было до этого. Наше магическое шоу создано по мотивам книги Лилии Тим "Тайна Лунозавра". Мы постарались выразить в этой елке все наши сильные стороны, собрали в нее все инновационное, трюковое, цирковое, юмористическое, трогательное и семейное. В шоу использовано большое количество спецэффектов, и мы подобрали подарки, которые будут интересны детям всех возрастов", – заявил он.
© РИА Новости / Виталий БелоусовАвтор идеи и продюсер "Юбилейной Ёлки в Колонном Зале Дома Союзов", генеральный директор АНО "Агентство по международным проектам в области культуры, образования и спорта" Ирина Гурницкая и продюсер Театра будущего Лилии Тим Владимир Чемоданов
Автор идеи и продюсер "Юбилейной Ёлки в Колонном Зале Дома Союзов", генеральный директор АНО "Агентство по международным проектам в области культуры, образования и спорта" Ирина Гурницкая и продюсер Театра будущего Лилии Тим Владимир Чемоданов
Генеральный директор "Театр +" Наталия Скурида представила спектакль "Ученая семейка и Новый год".
"В этом году мы решили взять очень интересную тему Арктики и устроили настоящую арктическую экспедицию. Наша ученая семейка побывала в Мурманске. Мы были на ледоколе, провели там съемки, познакомились с командой, которая обучила нас управлять ледоколом и использовали все это для нашего спектакля. Это невероятно объемная тема, но мы попытались выбрать для детей самое интересное", – рассказала она.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Пресс-конференция на тему "Рейтинг детских новогодних представлений Москвы 2025/2026"
Пресс-конференция на тему "Рейтинг детских новогодних представлений Москвы 2025/2026"
3 из 3
Пресс-конференция на тему "Рейтинг детских новогодних представлений Москвы 2025/2026"
3 из 3
В 2025 году в топ лучших попали 15 новогодних представлений. Первое место разделили квест "Елка Победы", программа "Научный Новый год 2026" и шоу "Дядя Степа. Говорят: под Новый год…". На втором месте оказались представления КиноЕлка "К звездам! Миссия: снеговики в космосе", "Трям! Новый год с Ежиком и Медвежонком" и "Юбилейная елка в Колонном зале Дома Союзов". На третье место попали представления "Тепа. Новогоднее приключение", "Ученая семейка и Новый год", "Тайна зеркальных иллюзий", "История игрушек", "Три кота: Новый год в Котополисе", "Повелители волшебства", "Маленький принц. Квантовая елка", "В гостях у эльфов" и "Новый год в Лукоморье".