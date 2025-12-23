Названы главные тренды детских елок столицы

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Итоги рейтинга лучших детских новогодних представлений Москвы 2025/2026 обсудили организаторы программ на пресс-конференции, которая прошла во вторник в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Участники также рассказали об особенностях новогодних спектаклей, предпочтениях юных зрителей и об изменениях в подходе к вручению подарков после елки.

В ежегодное исследование "Социального навигатора" в этом году вошли 55 детских новогодних представлений, организованные на разных площадках Москвы. По мнению взрослых и юных экспертов, в этом году елки стали разнообразнее, а их тематика – интереснее. По традиции много представлений посвящено научной тематике и экспериментам, а также иллюзиям и фокусам; популярны ледовые шоу, для малышей –шоу с героями мультфильмов и сказок, программы в формате квестов. Кроме того, вновь появились новогодние балы, программы с мастер-классами.

В этом году количество детских новогодних представлений в Москве увеличилось, сообщила начальник управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.

"Это первая положительная и важная тенденция за последние годы. Начиная с 2020 года, мы видели только сокращение представлений. И после пандемии это первый положительный сигнал восстановления всей палитры интересных представлений, которые могут увидеть наши дети вместе с родителями", – рассказала она.

Наталья Тюрина добавила, что подарок по-прежнему остается важным элементом новогоднего представления, но организаторы не всегда информируют, что в этот подарок входит. При значительной стоимости подарка, которая за год выросла в среднем на 20 процентов, это может представлять проблему для многих семей.

Детское жюри исследования выбирало самое "захватывающее и новогоднее название" шоу, рассказал эксперт детского жюри Федор Ибрагимов.

"Лично я выбирал названия недлинные, в которых выражена суть представления. Победителями нашего голосования стали "Елка Победы", "Научный Новый год", арт-елка "В гостях у эльфов" и "Тайна зеркальных иллюзий"", – перечислил он.

Руководитель проекта "Елка Победы" Музея Победы Мария Гуменюк сообщила, что мероприятие этого года было направлено на детей из семей участников СВО.

"Именно так мы планировали завершить год 80-летия Великой Победы для детей. Все участники нашей елки становятся отрядом красноармейцев. Это традиция нашего Музея Победы. Другая традиция – что в каждом подарке у нас, кроме конфет, присутствует солдатская каша, солдатская пилотка и грелка для рук. Конфеты есть у всех, а наша каша нравится детям. И если сейчас, в холодную погоду, они будут гулять с грелкой Музея Победы, то не забудут, что были у нас на елочке", – рассказала она.

Руководитель национального театра "Золотое кольцо" Григорий Кадышев представил детский новогодний спектакль "Тепа. Новогоднее приключение".

"Это народная сказка с традициями, на которых выросли поколения. На нашем спектакле, который уже 21 год проходит на нашей площадке, вырастает уже следующее поколение зрителей. Родители, которые смотрели наше представление в своем детстве, приводят к нам уже своих детей и заряжаются той эмоцией, которую они испытывали 20 лет назад", – заявил он.

В этом году впервые с 2019 года возобновила свои представления "Юбилейная елка в Колонном зале Дома Союзов", отметила автор идеи и продюсер шоу, генеральный директор АНО "Агентство по международным проектам в области культуры, образования и спорта" Ирина Гурницкая.

"В начале 2026 года исполняется 90 лет Всесоюзной елке в Колонном зале Дома Союзов. Поэтому в своем представлении мы использовали оригинальный способ показать связь поколений, использовав самые современные технологии, искусственный интеллект и анимацию. Наши персонажи, русские герои, спасают елку от врагов. С помощью искусственного интеллекта мы восстановили личность иллюзиониста Михаила Гаркави, самого первого Деда Мороза на советской елке. Это действительно чудо, когда ты понимаешь, что человека уже давно нет, а он перед тобой творит чудеса", – рассказала она.

© РИА Новости / Виталий Белоусов Автор идеи и продюсер "Юбилейной Ёлки в Колонном Зале Дома Союзов", генеральный директор АНО "Агентство по международным проектам в области культуры, образования и спорта" Ирина Гурницкая © РИА Новости / Виталий Белоусов Автор идеи и продюсер "Юбилейной Ёлки в Колонном Зале Дома Союзов", генеральный директор АНО "Агентство по международным проектам в области культуры, образования и спорта" Ирина Гурницкая

Новогодние представления могут стать успешным средством популяризации науки среди детей, сообщил сооснователь проекта Sciencely Михаил Каптюг.

"Новый год – это время чудес, а в современном мире за все чудеса отвечает наука. К моему сожалению, в школе не всегда умеют продемонстрировать красоту науки. Например, от химии в школе у некоторых выпускников остаются не самые лучшие, а иногда и травмирующие воспоминания. Поэтому наша задача – показать красоту науки. Это не так сложно, потому что наука действительно красива", – пояснил он.

Билеты на представление "Киноелка на Мосфильме" начинают раскупать еще в сентябре, отметила руководитель отдела продаж проекта Анна Щукина.

"В этом году с нами снова остаются наши любимые герои Снеговик и Снеговика. Они летят в космос и помогают Деду Морозу исполнять его мечту. Мы ориентируемся на детей от 3 до 12 лет. Каждый год к нам приезжают зрители из других регионов и даже стран ", – сообщила она.

Продюсер Театра будущего Лилии Тим Владимир Чемоданов представил спектакль "Тайна зеркальных иллюзий", которое представляет собой часть большой сквозной истории.

"Каждая наша постановка – часть одной большой вселенной, к которой зрители хотят возвращаться год за годом. У зрителей есть возможность прийти посмотреть, что будет дальше в истории, а что было до этого. Наше магическое шоу создано по мотивам книги Лилии Тим "Тайна Лунозавра". Мы постарались выразить в этой елке все наши сильные стороны, собрали в нее все инновационное, трюковое, цирковое, юмористическое, трогательное и семейное. В шоу использовано большое количество спецэффектов, и мы подобрали подарки, которые будут интересны детям всех возрастов", – заявил он.

Генеральный директор "Театр +" Наталия Скурида представила спектакль "Ученая семейка и Новый год".

"В этом году мы решили взять очень интересную тему Арктики и устроили настоящую арктическую экспедицию. Наша ученая семейка побывала в Мурманске. Мы были на ледоколе, провели там съемки, познакомились с командой, которая обучила нас управлять ледоколом и использовали все это для нашего спектакля. Это невероятно объемная тема, но мы попытались выбрать для детей самое интересное", – рассказала она.