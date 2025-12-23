Рейтинг@Mail.ru
Volvo подала заявки на регистрацию трех товарных знаков в России
15:50 23.12.2025
Volvo подала заявки на регистрацию трех товарных знаков в России
Volvo подала заявки на регистрацию трех товарных знаков в России - РИА Новости, 23.12.2025
Volvo подала заявки на регистрацию трех товарных знаков в России
Ушедшая из России шведская компания по производству автомобилей Volvo подала заявки на регистрацию трех товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 23.12.2025
Volvo подала заявки на регистрацию трех товарных знаков в России

Ушедшая из России Volvo подала заявки на регистрацию трех товарных знаков

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Ушедшая из России шведская компания по производству автомобилей Volvo подала заявки на регистрацию трех товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявки с логотипом компании, а также "Volvo" и "Volvo Penta" поступили в ведомство в декабре 2025 года. В качестве заявителя указан "Вольво Трейдмарк Холдинг АБ".
В случае регистрации в России под соответствующими товарными знаками компания сможет продавать машины разных классов, катера и яхты, запчасти, а также оказывать услуги по ремонту и техобслуживанию автомобилей.
Шведский Volvo Trucks одним из первых приостановил продажу и производство автомобилей в РФ после начала СВО - в конце февраля 2022 года.
Компания Volvo, основанная в 1927 году, - один из мировых лидеров по производству грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, а также морских и промышленных двигателей. Штаб-квартира компании находится в шведском Гетеборге.
АвтоРоссияГетеборгVolvo ABФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
