Назван регион в России, в котором будут платить миллион за первого ребенка - РИА Новости, 23.12.2025
02:12 23.12.2025
Назван регион в России, в котором будут платить миллион за первого ребенка
Назван регион в России, в котором будут платить миллион за первого ребенка
2025
Назван регион в России, в котором будут платить миллион за первого ребенка

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Семьи в Новгородской области при рождении первого ребенка суммарно будут получать чуть более 1 миллиона рублей с января 2026 года, сообщили РИА Новости в министерстве труда, семейной и социальной политики региона.
"При рождении первого ребенка с 1 января 2026 года общая сумма выплат с учетом регионального капитала и федерального маткапитала составит чуть более 1 миллиона рублей при условии, что возраст матери до 29 лет", - сообщили в ведомстве.
Так, с 1 января 2026 года размер региональной выплаты на первенца составит 350 тысяч рублей, на третьего или последующих детей – 250 тысяч рублей. Размер федерального маткапитала при рождении первенца составит в 2026 году порядка 737 тысяч рублей, уточнили в министерстве.
Региональный капитал можно потратить на улучшение жилищных условий в пределах Новгородской области. Кроме того, при рождении первенца региональный капитал также можно потратить на оплату детского сада.
Как ранее сообщили в облдуме, региональный капитал на первого ребенка впервые был введен в Новгородской области в 2019 году, сейчас он составляет 150 тысяч рублей. С 2026 года региональный капитал, по словам депутатов, увеличивается более чем в два раза. При его предоставлении доход семьи не учитывается. А вот региональный капитал на третьего или последующих детей будут давать с учетом дохода семьи.
Закон о региональном капитале принят с учетом положительных результатов пилотного федерального проекта по стимулированию рождаемости, который с 2024 года был реализован в трёх муниципалитетах региона. Всего более 2 миллиардов рублей будет направлено на социальную поддержку семей с детьми в 2026 году.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала