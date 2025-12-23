Достанет до Урала. Какое оружие США хотят разместить в Европе

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Американцы планируют развернуть в ЕС артиллерийский батальон нового типа с особо дальнобойными средствами поражения. Как поясняют в Пентагоне, это должно придать сухопутным войскам "больше гибкости" и послужить "дополнительным инструментом для сдерживания". О задачах подразделения — в материале РИА Новости.

Новый батальон

Официальное обозначение — третий батальон 12-го полка полевой артиллерии 56-го мультидоменного командования театра военных действий (3-rd Battalion, 12th Field Artillery Regiment, 56th Theater Multi-Domain Command). Личный состав — порядка 500 штыков. Подразделение получит на вооружение реактивные системы залпового огня HIMARS "с особо дальнобойными боеприпасами", а также "системы средней дальности MRC".

© Фото : US Army / Darrell Ames Транспортно-пусковая установка MRC Typhon для ракет Standard SM-6 и Tomahawk © Фото : US Army / Darrell Ames Транспортно-пусковая установка MRC Typhon для ракет Standard SM-6 и Tomahawk

Подробностей о конкретной номенклатуре вооружений, а также точное место размещения пока не раскрывают. Однако ранее Пентагон заявлял о намерениях развернуть подобное подразделение в Германии к 2026-му. Формально сообщалось, что батальон заступит на учебно-боевое дежурство. Но со временем будут решать вопрос о его постоянном базировании в Европе.

Пока неизвестно, когда личный состав батальона со штатным вооружением отправится к месту несения службы. Не исключено, что Пентагон временно воздержится от этого шага в свете переговоров по украинском вопросу. Развертывание нового артиллерийского подразделения в Европе российская сторона воспримет однозначно негативно.

Замена ATACMS

В пресс-релизе Пентагона о вооружении батальона сообщается немногословно: "батареи РСЗО HIMARS и системы средней дальности MRC". Между тем под этой формулировкой может скрываться широкая номенклатура средств поражения. Так, еще в июле Вашингтон заявил о начале серийного производства оперативно-тактических ракет Precision Strike Missile (PrSM), предназначенных для многодоменных тактических групп (Multi-Domain Task Force, MDTF) в Европе, Арктике и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Они должны заменить ОТР ATACMS в составе вооружения HIMARS.

© Getty Images / picture alliance Зенитно-ракетный комплекс Patriot © Getty Images / picture alliance Зенитно-ракетный комплекс Patriot

Проект PrSM стартовал в 2016-м, первые предсерийные изделия поступили в войска осенью 2023-го. Пусковые установки те же, что и у ATACMS: РСЗО M-142 HIMARS (боекомплект — две ракеты) и M-270 MLRS (четыре). На первом этапе программы США получили баллистическую ракету для ударов по стационарным целям на удалении от 60 до 500 километров. Ее-то и запустили сейчас в серию. Система наведения — инерциальная и спутниковая, боевая часть — фугасная или кассетная. О ее массе данных в открытых источниках нет, по разным оценкам — от 100 до 230 килограммов.

После того как США вышли из договора РСМД, в Lockheed Martin приступили к разработке второй модификации: Land Based Anti-Ship Missile (LBASM, противокорабельная ракета наземного базирования). Дальность — уже до тысячи километров. Многорежимная головка самонаведения работает в радиолокационном и инфракрасном диапазонах. Благодаря этому ракета на финальном участке траектории сможет захватывать цель и поражать ее в движении. Прототип прошлым летом испытали в Тихом океане. В войсках LBASM ждут к 2028-му.

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince Bisard Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS © Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince Bisard Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS

Есть еще две модификации. Одна, как сообщает производитель, — с более тяжелой проникающей боевой частью для уничтожения хорошо укрепленных фортификаций. Вторая — с перспективным воздушно-реактивным двигателем, увеличивающим дальность до полутора тысяч километров. Если дать залп из Германии, добьет до Москвы.

"Длинная рука"

Под обозначением "системы средней дальности MRC" Пентагон явно имел в виду Typhon. По сути, это 40-футовый стандартный морской контейнер на колесном шасси с четырьмя установками вертикального пуска Mk 41. Такие широко распространены в ВМС США и могут вести огонь ракетами разного назначения. В них размещаются крылатые Tomahawk, а также квазибаллистические SM-6 наземного базирования.

Вооруженные силы США используют различные модификации "Томагавков" с 1983-го. Дальность в зависимости от варианта — от 1600 до 2500 километров. Американские ВМС применяли эти ракеты во всех вооруженных конфликтах со времен "Бури в пустыне". Оружие точное, неприхотливое и недорогое. Однако "Томагавками" никогда не стреляли по стране с развитой системой ПВО. Дозвуковая скорость и достаточно крупные габариты делают их не самой сложной целью для современного ЗРК.

Ракету RIM-174 SM-6 приняли на вооружение в 2013-м. Класс "земля — воздух", предназначена для противовоздушной и противоракетной обороны боевых кораблей. Дальность стрельбы по воздушным целям — 230 километров. Однако в составе "Тифона" она работает в квазибаллистическом режиме по надводным и наземным объектам. Дальность — до 740 километров. На конечном участке траектории — наведение при помощи активной радиолокационной ГСН.

Батарейный комплект MRC Typhon включает в себя унифицированный командный пункт с машиной обеспечения, четыре пусковые установки и транспортно-заряжающие системы. Все смонтировано на трехосных полуприцепах, перевозят их тягачи семейства HEMTT. Для стрельбы необходима подготовленная позиция.

Помимо "Томагавков" и SM-6, на вооружение нового батальона со временем должны встать гиперзвуковые LRHW дальностью до 2700 километров. То есть в теории они достают от Берлина до Урала. Ракеты разгоняются до 17 Махов, что сильно затрудняет их обнаружение и перехват средствами ПВО. Эта разработка в США шла тяжело, многие тестовые запуски были неудачными. Однако в июне LRHW успешно испытали на Гавайях — ракета поразила цель в заданном районе.