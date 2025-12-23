https://ria.ru/20251223/rada-2064171937.html
На Украине возобновили работу реестра избирателей
На Украине возобновили работу реестра избирателей - РИА Новости, 23.12.2025
На Украине возобновили работу реестра избирателей
Государственный реестр избирателей возобновил работу на Украине впервые за три года, заявил глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T19:25:00+03:00
2025-12-23T19:25:00+03:00
2025-12-23T20:30:00+03:00
в мире
украина
сша
давид арахамия
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027399_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b57b5b7955a04343e80ddcad86c64da.jpg
https://ria.ru/20251223/ukraina-2063974866.html
https://ria.ru/20251214/tramp-2061842551.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027399_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dc7da65577aa526e7b96c8d96f590e15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, давид арахамия, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Украина, США, Давид Арахамия, Владимир Зеленский, Владимир Путин
На Украине возобновили работу реестра избирателей
Арахамия: на Украине впервые за три года возобновили работу реестра избирателей
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Государственный реестр избирателей возобновил работу на Украине впервые за три года, заявил глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.
«
"Это фактически открывает путь к возобновлению взаимодействия ЦИК с гражданами, органами власти в части работы с реестром и, как следствие, его актуализации", — написал он в Telegram-канале.
По словам Арахамии, возобновление работы реестра — одно из базовых условий для проведения выборов.
В минувшую пятницу Владимир Путин заявил, что Москва готова подумать над обеспечением безопасности на выборах на Украине. Речь идет, в частности, о том, чтобы воздержаться от ударов вглубь территории.
В начале декабря Владимир Зеленский
выразил готовность провести выборы, но взамен потребовал от США
и европейских стран "обеспечить безопасность" для их организации. Он также предложил ввести мораторий на удары по энергетическим объектам, если на это согласится Москва
. Таким образом глава киевского режима добивается временного прекращения огня.
Нового украинского президента должны были избрать 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял об их "несвоевременности". Срок его полномочий истек еще 20 мая прошлого года, но официальный Киев
настаивает, что глава режима остается легитимным до следующего голосования.