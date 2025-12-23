Рейтинг@Mail.ru
На Украине возобновили работу реестра избирателей - РИА Новости, 23.12.2025
19:25 23.12.2025 (обновлено: 20:30 23.12.2025)
На Украине возобновили работу реестра избирателей
Государственный реестр избирателей возобновил работу на Украине впервые за три года, заявил глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.
В мире, Украина, США, Давид Арахамия, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Государственный реестр избирателей возобновил работу на Украине впервые за три года, заявил глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Это фактически открывает путь к возобновлению взаимодействия ЦИК с гражданами, органами власти в части работы с реестром и, как следствие, его актуализации", — написал он в Telegram-канале.
По словам Арахамии, возобновление работы реестра — одно из базовых условий для проведения выборов.
В минувшую пятницу Владимир Путин заявил, что Москва готова подумать над обеспечением безопасности на выборах на Украине. Речь идет, в частности, о том, чтобы воздержаться от ударов вглубь территории.
В начале декабря Владимир Зеленский выразил готовность провести выборы, но взамен потребовал от США и европейских стран "обеспечить безопасность" для их организации. Он также предложил ввести мораторий на удары по энергетическим объектам, если на это согласится Москва. Таким образом глава киевского режима добивается временного прекращения огня.
Нового украинского президента должны были избрать 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял об их "несвоевременности". Срок его полномочий истек еще 20 мая прошлого года, но официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до следующего голосования.
