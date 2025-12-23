В Раде заявили о невозможности выборов на Украине в онлайн-формате

"Невозможно провести нормальные выборы онлайн. Это огромная вероятность фальсификаций. Все развитые страны, которые это попробовали, в итоге отказались от этой идеи… Мы должны не забывать главный принцип голосования - ты не должен знать, за что человек проголосовал. Как ты это обеспечишь во время голосования?" - сказал Микиша в интервью YоuTube-каналу "Суперпозиция".