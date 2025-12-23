Рейтинг@Mail.ru
В Раде заявили о невозможности выборов на Украине в онлайн-формате - РИА Новости, 23.12.2025
15:17 23.12.2025
В Раде заявили о невозможности выборов на Украине в онлайн-формате
Провести выборы на Украине в онлайн-формате невозможно, есть риск фальсификаций, заявил во вторник депутат Верховной рады Дмитрий Микиша. РИА Новости, 23.12.2025
Депутат Рады Микиша: провести выборы на Украине в онлайн-формате невозможно

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Провести выборы на Украине в онлайн-формате невозможно, есть риск фальсификаций, заявил во вторник депутат Верховной рады Дмитрий Микиша.
Накануне глава фракции правящей на Украине партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о формировании в украинском парламенте группы по вопросу возможного проведения выборов президента. Как позднее уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, сославшись на официальные документы украинского парламента, Рада готовится проводить не только президентские выборы, так как в отправленных депутатам бумагах употребляется более общая формулировка. Идея о проведении выборов в онлайн-формате на Украине периодически обсуждается в СМИ и среди политиков.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Депутат Рады предупредил о новой провокации Зеленского
Вчера, 01:05
"Невозможно провести нормальные выборы онлайн. Это огромная вероятность фальсификаций. Все развитые страны, которые это попробовали, в итоге отказались от этой идеи… Мы должны не забывать главный принцип голосования - ты не должен знать, за что человек проголосовал. Как ты это обеспечишь во время голосования?" - сказал Микиша в интервью YоuTube-каналу "Суперпозиция".
В начале декабря Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Спикер Рады назвал условия для проведения выборов
22 декабря, 20:36
 
