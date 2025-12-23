https://ria.ru/20251223/pvo-2064204091.html
ПВО сбила 17 украинских БПЛА над Россией
ПВО за три часа во вторник сбила 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над несколькими регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
