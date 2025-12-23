https://ria.ru/20251223/pvo-2064190285.html
Силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО вечером во вторник сбили 20 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской и Смоленской областями,... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T20:43:00+03:00
