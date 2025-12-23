Силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:43 23.12.2025 (обновлено: 20:44 23.12.2025)
специальная военная операция на украине
смоленская область
брянская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
смоленская область, брянская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Брянская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкУчения войск ПВО
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Учения войск ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером во вторник сбили 20 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской и Смоленской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать третьего декабря с 17.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: десять – над территорией Брянской области, шесть – над территорией Белгородской области, два – над территорией Калужской области и по одному – над территориями Курской и Смоленской областей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
Смоленская область
Брянская область
Белгородская область
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
