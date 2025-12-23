Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь сбили 29 украинских дронов - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:23 23.12.2025 (обновлено: 10:56 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/pvo-2064000772.html
Силы ПВО за ночь сбили 29 украинских дронов
Силы ПВО за ночь сбили 29 украинских дронов - РИА Новости, 23.12.2025
Силы ПВО за ночь сбили 29 украинских дронов
Вооруженные силы за ночь сбили почти тридцать дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T07:23:00+03:00
2025-12-23T10:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ростовская область
ставропольский край
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002257918_0:0:2860:1609_1920x0_80_0_0_3a9bd89777f0e9237af0174f073df3ec.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
ростовская область
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002257918_159:0:2702:1907_1920x0_80_0_0_08c2ad2f7d14ee74d056d83ede58d39a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, ростовская область, ставропольский край, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ростовская область, Ставропольский край, Вооруженные силы Украины

Силы ПВО за ночь сбили 29 украинских дронов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Панцирь" на боевом дежурстве
ЗРК Панцирь на боевом дежурстве - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ЗРК "Панцирь" на боевом дежурстве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили почти тридцать дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны.
«

"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск до 07:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.

Военные ликвидировали:
  • 14 БПЛА — над Ростовской областью;
  • семь — над Ставропольским краем;
  • по три — над Белгородской областью и Калмыкией;
  • по одному — над Курской областью и Крымом.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРостовская областьСтавропольский крайВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала