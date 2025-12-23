https://ria.ru/20251223/pvo-2064000772.html
Силы ПВО за ночь сбили 29 украинских дронов
Силы ПВО за ночь сбили 29 украинских дронов - РИА Новости, 23.12.2025
Силы ПВО за ночь сбили 29 украинских дронов
Вооруженные силы за ночь сбили почти тридцать дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T07:23:00+03:00
2025-12-23T07:23:00+03:00
2025-12-23T10:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ростовская область
ставропольский край
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002257918_0:0:2860:1609_1920x0_80_0_0_3a9bd89777f0e9237af0174f073df3ec.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
ростовская область
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002257918_159:0:2702:1907_1920x0_80_0_0_08c2ad2f7d14ee74d056d83ede58d39a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, ростовская область, ставропольский край, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ростовская область, Ставропольский край, Вооруженные силы Украины