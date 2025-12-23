Силы ПВО за ночь сбили 29 украинских дронов

"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 22 декабря текущего года до 7.00 мск 23 декабря текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.