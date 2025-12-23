Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь сбили 29 украинских дронов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:23 23.12.2025 (обновлено: 09:21 23.12.2025)
Силы ПВО за ночь сбили 29 украинских дронов
Силы ПВО за ночь сбили 29 украинских дронов - РИА Новости, 23.12.2025
Силы ПВО за ночь сбили 29 украинских дронов
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 29 украинских дронов над шестью регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
ставропольский край
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
ставропольский край
белгородская область
безопасность, ростовская область, ставропольский край, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Ставропольский край, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь сбили 29 украинских дронов

Силы ПВО за ночь уничтожили 29 украинских беспилотников над Россией

Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 29 украинских дронов над шестью регионами, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 22 декабря текущего года до 7.00 мск 23 декабря текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 14 из них были уничтожены над Ростовской областью, семь - над Ставропольским краем. По три аппарата сбиты над территориями Белгородской областью и Республикой Калмыкия, по одному - над Курской областью и Крымом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
