https://ria.ru/20251223/pvo-2063996515.html
Силы ПВО за ночь сбили 29 украинских дронов
Силы ПВО за ночь сбили 29 украинских дронов - РИА Новости, 23.12.2025
Силы ПВО за ночь сбили 29 украинских дронов
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 29 украинских дронов над шестью регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T07:23:00+03:00
2025-12-23T07:23:00+03:00
2025-12-23T09:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
ставропольский край
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
ставропольский край
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ростовская область, ставропольский край, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Ставропольский край, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь сбили 29 украинских дронов
Силы ПВО за ночь уничтожили 29 украинских беспилотников над Россией