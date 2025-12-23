Рейтинг@Mail.ru
Глава фракции ХСС поддержал идею переговоров Европы с Путиным, пишут СМИ - РИА Новости, 23.12.2025
15:25 23.12.2025
Глава фракции ХСС поддержал идею переговоров Европы с Путиным, пишут СМИ
в мире
россия
европа
франция
владимир путин
эммануэль макрон
дмитрий песков
хдс/хсс
в мире, россия, европа, франция, владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков, хдс/хсс
В мире, Россия, Европа, Франция, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, ХДС/ХСС
БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. Глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Александр Хоффманн высказался в поддержку прямых переговоров европейских стран с президентом России Владимиром Путиным, пишет немецкое издание Handelsblatt.
"Глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) Александр Хоффманн в целом поддержал идею прямых переговоров европейцев с президентом России Владимиром Путиным", - пишет издание.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
На Западе обиделись на Путина за издевательство над европейскими лидерами
20 декабря, 17:19
По мнению депутата, при этом важно, чтобы Европа говорила единым голосом.
"Самоощущение Европы должно заключаться в том, чтобы быть игроком на этом поле", - приводит издание слова Хоффманна из интервью немецкому информагентству dpa.
Он добавил, что необходимо отстаивать европейские интересы. "И это можно и нужно делать и в разговорах с Путиным", - сказал он.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе было бы полезно возобновить в ближайшие недели диалог с президентом РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что возможный диалог между Путиным и Макроном должен быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, а глава российского государства всегда готов детально и последовательно объяснять свои позиции.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
"Путин прав". На Западе сделали резкое заявление о переговорах с Россией
21 декабря, 04:20
 
В миреРоссияЕвропаФранцияВладимир ПутинЭммануэль МакронДмитрий ПесковХДС/ХСС
 
 
