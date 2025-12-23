Глава фракции ХСС поддержал идею переговоров Европы с Путиным, пишут СМИ

БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. Глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Александр Хоффманн высказался в поддержку прямых переговоров европейских стран с президентом России Владимиром Путиным, пишет немецкое издание Handelsblatt.
По мнению депутата, при этом важно, чтобы Европа говорила единым голосом.
"Самоощущение Европы должно заключаться в том, чтобы быть игроком на этом поле", - приводит издание слова Хоффманна из интервью немецкому информагентству dpa.
Он добавил, что необходимо отстаивать европейские интересы. "И это можно и нужно делать и в разговорах с Путиным", - сказал он.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе было бы полезно возобновить в ближайшие недели диалог с президентом РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что возможный диалог между Путиным и Макроном должен быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, а глава российского государства всегда готов детально и последовательно объяснять свои позиции.