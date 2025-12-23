Путин стал человеком года по версии россиян, показал опрос

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Треть опрошенных россиян (36%) назвали человеком 2025 года в политике президента РФ Владимира Путина, следует из опроса Фонда "Общественное мнение".
Респондентам предложили выбрать человека года в сфере политики, культуры и спорта. Так, треть опрошенных (36%) заявили, что среди российских политиков и общественных деятелей человеком года стал Путин. На втором месте оказался глава МИД РФ Сергей Лавров - его выбрали 6% участников опроса, на третьем - премьер-министр России Михаил Мишустин с результатом 5%.
По 1% россиян назвали министра обороны России Андрея Белоусова, мэра Москвы Сергея Собянина и председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
Согласно результатам опроса, среди российских деятелей науки, культуры и искусства человеком года стал председатель правления Союза кинематографистов России Никита Михалков - его назвали 7% респондентов. Также россияне указывали на народного артиста РФ Владимира Мединского и заслуженного артиста России Ярослава Дронова (Shaman) - их выбрали по 1% респондентов.
Кроме того, 2% опрошенных назвали людьми года российских ученых и медиков, еще 1% - журналистов и телеведущих.
Среди российских спортсменов опрошенные чаще называли человеком года хоккеиста и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина (9%), олимпийского чемпиона по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова (2%) и российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева (2%).
Еженедельный всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус" проведен с 5-7 декабря 2025 года среди 1,5 тысячи респондентов из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Путин рассказал о профдеформации, которую испытывает президент
19 декабря, 16:29