https://ria.ru/20251223/putin-2064089059.html
Путин назвал Генпрокуратуру родным ведомством для Гуцана
Путин назвал Генпрокуратуру родным ведомством для Гуцана - РИА Новости, 23.12.2025
Путин назвал Генпрокуратуру родным ведомством для Гуцана
Президент РФ Владимир Путин назвал Генеральную прокуратуру РФ родным ведомством для генпрокурора Александра Гуцана. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T14:13:00+03:00
2025-12-23T14:13:00+03:00
2025-12-23T14:13:00+03:00
россия
владимир путин
александр гуцан
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064085895_0:86:3072:1813_1920x0_80_0_0_3662d1b284c1ddcc83138e3c3b130d2b.jpg
https://ria.ru/20251223/putin-2064083907.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064085895_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_653f6a8bbc2f68ff37f06574574e185e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, александр гуцан, генеральная прокуратура рф
Россия, Владимир Путин, Александр Гуцан, Генеральная прокуратура РФ
Путин назвал Генпрокуратуру родным ведомством для Гуцана
Путин назвал Генеральную прокуратуру родным ведомством для Гуцана