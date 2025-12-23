Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал Генпрокуратуру родным ведомством для Гуцана - РИА Новости, 23.12.2025
14:13 23.12.2025
Путин назвал Генпрокуратуру родным ведомством для Гуцана
2025-12-23T14:13:00+03:00
2025-12-23T14:13:00+03:00
россия
владимир путин
александр гуцан
генеральная прокуратура рф
россия
россия, владимир путин, александр гуцан, генеральная прокуратура рф
Россия, Владимир Путин, Александр Гуцан, Генеральная прокуратура РФ
Президент РФ Владимир Путин и генеральный прокурор РФ Александр Гуцан во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный прокурор РФ Александр Гуцан во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и генеральный прокурор РФ Александр Гуцан во время встречи
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Генеральную прокуратуру РФ родным ведомством для генпрокурора Александра Гуцана.
Глава государства во вторник провел встречу с Гуцаном, назначенным на должность генпрокурора 24 сентября. В ходе разговора президент РФ напомнил, что Гуцан не новый человек в ведомстве – с 2007 по 2018 год он был заместителем генпрокурора РФ.
"Поэтому это ваше родное ведомство. По сути, всю свою профессиональную жизнь вы провели в этой системе. Тем не менее хотел бы с вами поговорить и о задачах, которые в данный момент стоят перед этим важнейшим органом правопорядка, и услышать ваши оценки того, как идёт всё-таки ваш этап вхождения в новую должность – в должность генерального прокурора", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Путин призвал делать все для соблюдения прав россиян
Вчера, 13:59
 
РоссияВладимир ПутинАлександр ГуцанГенеральная прокуратура РФ
 
 
