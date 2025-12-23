Путин обсудил с Гуцаном приоритетные задачи Генпрокуратуры

«

"Хотел бы с вами поговорить о задачах, которые в данный момент стоят перед этим важнейшим органом правопорядка, и услышать ваши оценки того, как идет этап вхождения в новую должность — генерального прокурора. Насколько важна эта работа, мне вам говорить не нужно: одно из важнейших звеньев в системе государственного управления".