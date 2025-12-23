Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Гуцаном приоритетные задачи Генпрокуратуры - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 23.12.2025 (обновлено: 14:52 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/putin-2064084459.html
Путин обсудил с Гуцаном приоритетные задачи Генпрокуратуры
Путин обсудил с Гуцаном приоритетные задачи Генпрокуратуры - РИА Новости, 23.12.2025
Путин обсудил с Гуцаном приоритетные задачи Генпрокуратуры
Президент Владимир Путин назвал Генпрокуратуру ключевым звеном в госуправлении на встрече с ее новым главой Александром Гуцаном. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T14:02:00+03:00
2025-12-23T14:52:00+03:00
владимир путин
александр гуцан
генеральная прокуратура рф
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064084301_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_787e3abf04d0267f8848a6f629794c1d.jpg
https://ria.ru/20251031/gutsan-2052111331.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча Путина с генпрокурором Гуцаном в Кремле
Президент России Владимир Путин принял в Кремле генерального прокурора РФ Александра Гуцана. Это первая встреча президента с Гуцаном с момента назначения последнего на должность главы надзорного ведомства в сентябре.
2025-12-23T14:02
true
PT1M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064084301_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6150e115c3410328a6682fc10d14cb95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, александр гуцан, генеральная прокуратура рф, общество, россия
Владимир Путин, Александр Гуцан, Генеральная прокуратура РФ, Общество, Россия

Путин обсудил с Гуцаном приоритетные задачи Генпрокуратуры

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал Генпрокуратуру ключевым звеном в госуправлении на встрече с ее новым главой Александром Гуцаном.
«

"Хотел бы с вами поговорить о задачах, которые в данный момент стоят перед этим важнейшим органом правопорядка, и услышать ваши оценки того, как идет этап вхождения в новую должность — генерального прокурора. Насколько важна эта работа, мне вам говорить не нужно: одно из важнейших звеньев в системе государственного управления".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Путин призвал сделать все, чтобы права и законные интересы россиян соблюдали в полном объеме.
Президент также назвал Генпрокуратуру родным ведомством для Гуцана, поскольку ранее он работал заместителем ее главы.
Это первая встреча Путина с ним с момента назначения на должность генпрокурора в сентябре. До этого Гуцан был постпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.
В начале декабря генпрокурор указал на рост числа случаев мошенничества в отношении участников СВО. Он поручил добиваться ареста преступников и поставил задачу заниматься профилактикой этой проблемы.
Александр Гуцан - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Гуцан вошел в обновленный состав Совбеза в новой должности
31 октября, 15:31
 
Владимир ПутинАлександр ГуцанГенеральная прокуратура РФОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала