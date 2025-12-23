Путин обсудил с Гуцаном приоритетные задачи Генпрокуратуры

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал Генпрокуратуру ключевым звеном в госуправлении на встрече с ее новым главой Александром Гуцаном.

"Хотел бы с вами поговорить о задачах, которые в данный момент стоят перед этим важнейшим органом правопорядка, и услышать ваши оценки того, как идет этап вхождения в новую должность — генерального прокурора. Насколько важна эта работа, мне вам говорить не нужно: одно из важнейших звеньев в системе государственного управления".
Путин призвал сделать все, чтобы права и законные интересы россиян соблюдали в полном объеме.
Президент также назвал Генпрокуратуру родным ведомством для Гуцана, поскольку ранее он работал заместителем ее главы.
Это первая встреча Путина с ним с момента назначения на должность генпрокурора в сентябре. До этого Гуцан был постпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.
В начале декабря генпрокурор указал на рост числа случаев мошенничества в отношении участников СВО. Он поручил добиваться ареста преступников и поставил задачу заниматься профилактикой этой проблемы.
