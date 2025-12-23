https://ria.ru/20251223/putin-2064084001.html
Путин назвал Генпрокуратуру важнейшим органом правопорядка
Путин назвал Генпрокуратуру важнейшим органом правопорядка - РИА Новости, 23.12.2025
Путин назвал Генпрокуратуру важнейшим органом правопорядка
Президент России Владимир Путин назвал генпрокуратуру важнейшим органом правопорядка и ключевым звеном в госуправлении. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T13:59:00+03:00
2025-12-23T13:59:00+03:00
2025-12-23T14:07:00+03:00
владимир путин
генеральная прокуратура рф
россия
александр гуцан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063228860_0:0:3912:2200_1920x0_80_0_0_69ed9bc2ce9c7cfccca550bf1765bdbe.jpg
https://ria.ru/20251223/putin-2064083907.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063229103_0:0:2995:2246_1920x0_80_0_0_2303108df6980f76685e610e8b725da7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, генеральная прокуратура рф, россия, александр гуцан
Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Россия, Александр Гуцан
Путин назвал Генпрокуратуру важнейшим органом правопорядка
Путин назвал Генеральную прокуратуру важнейшим органом правопорядка