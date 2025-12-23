Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал Генпрокуратуру важнейшим органом правопорядка
13:59 23.12.2025 (обновлено: 14:07 23.12.2025)
Путин назвал Генпрокуратуру важнейшим органом правопорядка
Путин назвал Генпрокуратуру важнейшим органом правопорядка
владимир путин, генеральная прокуратура рф, россия, александр гуцан
Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Россия, Александр Гуцан
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал генпрокуратуру важнейшим органом правопорядка и ключевым звеном в госуправлении.
Во вторник президент встретился с генпрокурором РФ Александром Гуцаном.
"Хотел бы с вами поговорить и о задачах, которые в данный момент стоят перед этим важнейшим органом правопорядка, и услышать ваши оценки того, как идет все-таки ваш этап вхождения в новую должность - в должность генерального прокурора. Насколько важна эта работа, мне вам говорить не нужно: одно из важнейших звеньев в системе вообще государственного управления", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Путин призвал делать все для соблюдения прав россиян
Владимир ПутинГенеральная прокуратура РФРоссияАлександр Гуцан
 
 
