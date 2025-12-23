Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал делать все для соблюдения прав россиян - РИА Новости, 23.12.2025
13:59 23.12.2025 (обновлено: 14:11 23.12.2025)
Путин призвал делать все для соблюдения прав россиян
Президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным прокурором Александром Гуцаном заявил о необходимости сделать все, чтобы права и законные интересы россиян...
2025
Путин призвал делать все для соблюдения прав россиян

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным прокурором Александром Гуцаном заявил о необходимости сделать все, чтобы права и законные интересы россиян соблюдались в полном объеме.
"Необходимо все сделать, чтобы права, законные интересы граждан были соблюдены в полном объеме", - сказал Путин на встрече в Кремле.
"Задача очень важная", - добавил глава государства, подчеркнув, что перед надзорным ведомством стоит множество задач.
Встреча Путина с генпрокурором состоялась во вторник. Она стала первой с момента назначения Гуцана на должность главы надзорного ведомства в сентябре. Обсуждались приоритетные задачи Генпрокуратуры на текущий период.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Конституционный суд выполняет высокую функцию по защите прав, заявил Путин
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала