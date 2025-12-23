https://ria.ru/20251223/putin-2064081857.html
Путин назначил Анну Пономареву послом России в Чехии
Путин назначил Анну Пономареву послом России в Чехии - РИА Новости, 23.12.2025
Путин назначил Анну Пономареву послом России в Чехии
Президент России Владимир Путин назначил Анну Пономареву послом РФ в Чехии вместо Александра Змеевского, соответствующие указы размещены на сайте официального... РИА Новости, 23.12.2025
