СМИ узнали реакцию Мерца на заявление Макрона о Путине

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Берлин сдержанно отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости провести телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным, пишет Suddeutsche Zeitung.
Так, канцлер ФРГ Фридрих Мерц не считает предложение главы Пятой республики "значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства".
Вместе с тем заместитель пресс-секретаря правительства Штеффен Майер в ответ заявил, что в Берлине приняли к сведению данную информацию, однако подтверждений разговора пока нет.
В пятницу глава Пятой республики заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством.
В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
