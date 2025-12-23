СМИ узнали реакцию Мерца на заявление Макрона о Путине

Так, канцлер ФРГ Фридрих Мерц не считает предложение главы Пятой республики "значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства".

Вместе с тем заместитель пресс-секретаря правительства Штеффен Майер в ответ заявил, что в Берлине приняли к сведению данную информацию, однако подтверждений разговора пока нет.



В пятницу глава Пятой республики заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством.



В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.