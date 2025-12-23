Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали реакцию Мерца на заявление Макрона о Путине
12:50 23.12.2025 (обновлено: 12:55 23.12.2025)
СМИ узнали реакцию Мерца на заявление Макрона о Путине
СМИ узнали реакцию Мерца на заявление Макрона о Путине
Берлин сдержанно отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости провести телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным, РИА Новости, 23.12.2025
в мире
эммануэль макрон
владимир путин
берлин (город)
франция
фридрих мерц
в мире, эммануэль макрон, владимир путин, берлин (город), франция, фридрих мерц
В мире, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Берлин (город), Франция, Фридрих Мерц
СМИ узнали реакцию Мерца на заявление Макрона о Путине

SZ: Берлин сдержанно отреагировал на планы Макрона позвонить Путину

Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Берлин сдержанно отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости провести телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным, пишет Suddeutsche Zeitung.
Так, канцлер ФРГ Фридрих Мерц не считает предложение главы Пятой республики "значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства".
Вместе с тем заместитель пресс-секретаря правительства Штеффен Майер в ответ заявил, что в Берлине приняли к сведению данную информацию, однако подтверждений разговора пока нет.

В пятницу глава Пятой республики заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством.

В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
