В бундестаге сделали необычное заявление о Путине

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Лидер фракции ХСС в бундестаге Александр Хоффманн призвал ЕС к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Его цитирует Лидер фракции ХСС в бундестаге Александр Хоффманн призвал ЕС к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Его цитирует Handelsblatt

"Европа должна воспринимать себя как игрока на этом поле. Мы должны представлять европейские интересы, и это можно и нужно делать в переговорах с Путиным", — говорится в публикации.

При этом он добавил, что Европа должна говорить единым голосом.



Российский президент 19 декабря, отвечая на вопросы в ходе ежегодной пресс-конференции о перспективах отношений России и европейских стран, заявил, что западные политики продолжают нагнетать обстановку, говоря о подготовке к войне.