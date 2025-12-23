https://ria.ru/20251223/putin-2064014191.html
В бундестаге сделали необычное заявление о Путине
В бундестаге сделали необычное заявление о Путине - РИА Новости, 23.12.2025
В бундестаге сделали необычное заявление о Путине
Лидер фракции ХСС в бундестаге Александр Хоффманн призвал ЕС к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Его цитирует Handelsblatt. РИА Новости, 23.12.2025
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости.
Лидер фракции ХСС в бундестаге Александр Хоффманн призвал ЕС к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Его цитирует Handelsblatt
"Европа должна воспринимать себя как игрока на этом поле. Мы должны представлять европейские интересы, и это можно и нужно делать в переговорах с Путиным", — говорится в публикации.
При этом он добавил, что Европа должна говорить единым голосом.
Российский президент 19 декабря, отвечая на вопросы в ходе ежегодной пресс-конференции о перспективах отношений России и европейских стран, заявил, что западные политики продолжают нагнетать обстановку, говоря о подготовке к войне.
Путин также подчеркнул, что в вопросе украинского урегулирования мяч на стороне оппонентов России, в первую очередь у киевского режима и его спонсоров.