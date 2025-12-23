Кирилл Пуртов: интерес москвичей к покупке жилья не снижается

Недвижимость можно приобрести у города на торгах без посредников, за 2025 год было продано 2,3 тысячи квартир и 1,2 тысячи помещений для бизнеса, заявил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов. Также он рассказал, кто может стать поставщиком столицы, и какие изменения ждут систему госзакупок в 2026 году. Беседовала Ольга Овчинникова.

– Кирилл Сергеевич, год подходит к завершению, и самое время подводить итоги. Расскажите, каким он был для вашего департамента?

– Год для департамента традиционно сложный. Наша задача – обеспечить бесперебойную работу контрактной системы столицы. Но поскольку все государственные учреждения города работают, услуги оказываются вовремя, дороги ремонтируются, социальные объекты строятся, то я считаю, контрактная система справилась со своей задачей. Все необходимые контракты заключены. Это первое.

А второе – необходимо отметить, что мы живем в соответствии со стратегией, которую мы утверждаем на пять лет и каждый год ее обновляем, пересматриваем. И сейчас мы взяли курс на цифровизацию нашей деятельности. Я надеюсь, в следующем году мы уже получим первые закупки, которые будут сделаны практически без участия человека именно в процессе их формирования. Поэтому, говоря коротко об итогах, да, год был сложный, но мы видим перспективы и твердо стоим на ногах.

– Об этом знает не каждый москвич, но, оказывается, недвижимость можно купить у города. Расскажите, как работает эта система, и кто может приобрести недвижимость?

– Действительно, недвижимость можно купить у города. Для этого необходимо просто зайти на инвестиционный портал, выбрать необходимый объект и поучаствовать в торгах. Сделать это может любой житель столицы, либо предприниматель, в зависимости от того, для каких целей приобретается недвижимость. На инвестиционном портале представлены квартиры, машино-места, земельные участки для ИЖС и ведения бизнеса, для размещения объектов некапитального строительства – достаточно широкий спектр. Для того, чтобы поучаствовать в торгах, необходимо зарегистрироваться на площадке "Росэлторг" и принять участие в соответствующем аукционе после выбора объекта. А выбрать его помогают сервисы инвестиционного портала. Вы можете ознакомиться полностью с объектом, прочитать документацию, оценить необходимость его приобретения и посмотреть, как он выглядит, с помощью 3D-тура.

– Это очень здорово. Как я понимаю, есть объекты не только для личного пользования, есть объекты для бизнеса. Какие из них самые популярные?

– Если мы говорим об объектах, которые приобретаются жителями, это, прежде всего, квартиры и машино-места. За этот год мы продали 2,3 тысячи квартир. И, действительно, эти торги очень популярны. На каждые торги у нас в среднем было по девять участников. И наибольшей популярностью пользовались квартиры в Восточном округе, на северо-востоке и на юге столицы. Также достаточно активно город продает машино-места. В основном они находятся на паркингах в многоквартирных домах. Более трех тысяч машино-мест было продано в этом году, это тоже достаточно востребованные объекты – на каждый аукцион приходило более пяти участников.

А если мы говорим о недвижимости для бизнеса, то это нежилые помещения: на первых этажах, в подвалах, отдельно стоящие здания. Наиболее популярный формат помещений –от 50 до 200 метров. Если мы реализовали в этом году 1,2 тысячи помещений, то 60% из них как раз составляли именно такие объекты. И наибольшей популярностью, опять же, пользовались объекты в Восточном округе, практически 200 лотов на этой территории было продано. Чуть меньше – в Западном округе и в Центральном.

– А квартиры какие наиболее популярны: двухкомнатные, однокомнатные?

– Самые популярные – это двухкомнатные квартиры, реализована практически тысяча квартир. Вторые по популярности – однокомнатные, на третьем месте – трехкомнатные, как более дорогие.

– А как вы в целом оцениваете интерес москвичей к покупке жилья на текущий момент? Виден ли он, или пошел на спад?

– Мы не можем заключить, что в этом году почувствовали какой-то спад. Даже я бы сказал наоборот. Несмотря на то, что период экспозиции объектов недвижимости на Инвестиционном портале достаточно короткий, это 30 дней, а некоторые из них, как мы знаем, продаются и по полгода, и по году, примерно 75% лотов реализуются по сути с первого раза. Поэтому у нас на сегодняшний день нет такого ощущения, что интерес москвичей к квартирам падает. Единственное, мы точно можем сказать, что есть более интересные лоты, где по 10-12 участников на торги приходят, а есть менее интересные, где два-три участника, и конкуренция не такая острая.

– Я плавно подвожу к тому, что сейчас москвичи, да и жители всей России, несколько опасаются, возможно, покупать недвижимость по понятным причинам, потому что они могут стать так называемыми фигурантами "схемы Долиной". Наверняка вы об этом тоже наслышаны. Есть ли такие риски при покупке у города?

– Рисков таких нет. Я не помню случая, когда стороны были приведены в первоначальное состояние, договор был расторгнут. Одно из главных преимуществ приобретения у города – это юридическая чистота сделки. Это, наверное, самый важный фактор, влияющий на количество таких сделок. Помимо этого, надо отметить, что все можно делать онлайн. Ты практически не привязан к просмотру объекта, ты не привязан к каким-то переговорам, ты можешь просто зарегистрироваться на портале, посмотреть объект и приобрести его, не выходя из дома.

– Это, наверное, в том числе квартиры, которые есть по программе реновации, правильно я понимаю?

– Безусловно.

– В Москве есть такая интересная программа, связанная с арендой объектов культурного наследия за рубль. Как работает эта программа?

– Программа работает с 2012 года. Когда она начиналась, основной целью было найти инструмент для восстановления объектов культурного наследия. Поскольку здесь вопрос длительных взаимоотношений между арендатором и городом по содержанию объекта, то такие контракты заключаются на 49 лет. Инвестор приобретает право аренды недвижимости, вкладывает инвестиции в восстановление, а затем начинает пользоваться в течение 49 лет этим объектом по ставке один рубль за квадратный метр в год. При этом, безусловно, он выполняет все охранные обязательства, регламентные, которые необходимы для сохранения объекта. Очень положительный опыт, много объектов восстановлено, бизнес получает возможность осуществлять какую-то деятельность в прекрасных исторических зданиях, а город приобретает хороший облик.

– Получается, это выгодно обеим сторонам?

– Обеим, безусловно. И высочайшая конкуренция на таких торгах, и многие предприниматели борются даже не просто за право работы на этом объекте, а за право обладания им.

– Также ваш департамент занимается темой госзакупок. Расскажите, что это за система, как она работает, и кто может стать поставщиком Москвы?

– Все, что мы видим с вами в повседневной жизни города, это все – государственные закупки. Когда мы приходим в МФЦ, в больницу, это все функционирует благодаря тому, что необходимые товары для оказания госуслуг закупаются вовремя. Где-то мы работаем с крупным бизнесом, по каким-то направлениям мы работаем с физическими лицами, самозанятыми, индивидуальными предпринимателями. Поэтому система достаточно простая. Если ты хочешь работать с городом, можешь предоставлять какие-то услуги, поставлять товары, то двери открыты, все закупки проводятся в электронном виде. И надо отметить, что мы для себя видим одну из задач – это повышение конкуренции. То есть мы делаем все, чтобы в конкурсных процедурах не появлялось никаких лишних условий, несущих дополнительную нагрузку для бизнеса, не позволяющих предпринимателям свободно приходить к нам на торги.

– Шанс стать поставщиком есть только у московских компаний или у региональных тоже?

– Безусловно, не только у московских. Мы работаем с предпринимателями со всей страны. Для этих целей мы с 2013 года развиваем Портал поставщиков. По сути, это электронный магазин, но только для госнужд. То есть мы можем сравниться с Яндекс Маркетом, с Озоном, с Вайлдберрис. Механизм идентичный, но заказчик специфический – это государство, государственные органы, бюджетные учреждения. И более чем за 12 лет работы Портал поставщиков стал действительно межрегиональным электронным магазином, который позволяет предпринимателям со всей страны участвовать в госзаказе. И у нас много таких предпринимателей, которые выигрывают конкурсные процедуры и поставляют товары, выполняют услуги на территории города Москвы.

– А какие категории товаров, услуг, работ наиболее популярны на этом портале?

– Как правило, это повседневные потребности – лекарственные препараты, бытовая техника, канцелярия, все, что необходимо для осуществления небольшого бытового ремонта. Это закупается через Портал поставщиков.

– Я так полагаю, что в основном это отечественное производство. Какова доля импортозамещенных товаров на текущий момент в структуре госзакупок?

– На текущий момент объем нашего госзаказа уже практически приблизился к двум триллионам рублей. К концу года мы, наверное, чуть-чуть перешагнем эту сумму. И новые правила национального режима как раз способствуют тому, чтобы количество товаров, производимых на территориях Российской Федерации и стран ЕАЭС, росло. Сейчас мы достигли уровня 72%. Понимаем, что это очень важная задача по поддержке наших предпринимателей. И я надеюсь, что в следующем году мы пойдем дальше и вырастем еще. Тем более, что мы реализуем такую масштабную программу по развитию бизнеса на территории города и заключаем офсетные контракты, которые позволяют увеличить количество товаров, производимых у нас.

– Если говорить об офсетных контрактах, с кем они уже заключены на текущий момент? Есть ли какие-то, может быть, новые в разработке? Сколько их всего?

– Москва — лидер по офсетным контрактам. Если охарактеризовать их суть, то ее можно свести по-простому к следующему: бизнес приходит на территорию города, город гарантирует заказ на протяжении определенного периода, а бизнес вкладывает деньги, создает рабочие места, производит продукцию и начинает осуществлять дополнительные отчисления в бюджет. Таких контрактов у нас сейчас 36, а общий объем инвестиций 734 миллиарда рублей, достаточно серьёзная сумма. Только за этот год мы заключили восемь офсетных контрактов. В первую очередь мы начинали с производства лекарств, медицинского оборудования. А сейчас делаем различные контракты в сфере жилищно-коммунального хозяйства. То есть мы считаем, что в нынешних условиях это очень важная сфера для поддержки и развития регионального бизнеса.

– Из последних были реагенты, если я не ошибаюсь, для города.

– Да.

– Кирилл Сергеевич, какие планы на следующий год? Чем нас порадует департамент в 2026 году?