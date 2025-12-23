https://ria.ru/20251223/prostranstvo-2064197026.html
Небо Анкары закрыли из-за утери связи с самолетом начальника Генштаба Ливии
Небо Анкары закрыли из-за утери связи с самолетом начальника Генштаба Ливии - РИА Новости, 23.12.2025
Небо Анкары закрыли из-за утери связи с самолетом начальника Генштаба Ливии
Cвязь с самолетом, вылетевшем из Анкары, на борту которого находится начальник генштаба Ливии потеряна, воздушное пространство над турецкой столицей закрыто для РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T22:04:00+03:00
2025-12-23T22:04:00+03:00
2025-12-23T22:43:00+03:00
ливия
в мире
анкара (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785804593_0:5:3025:1707_1920x0_80_0_0_4d6787c1c60a04becce07a2f1b2c77ed.jpg
https://ria.ru/20251223/samolet-2064196691.html
ливия
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785804593_296:0:3025:2047_1920x0_80_0_0_6c53ed3d5492af88a77d62cb9d6ee933.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ливия, в мире, анкара (провинция)
Ливия, В мире, Анкара (провинция)
Небо Анкары закрыли из-за утери связи с самолетом начальника Генштаба Ливии
NTV: небо Анкары закрыли из-за утери связи с самолетом начальника генштаба Ливии