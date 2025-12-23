Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" проработает возможность совместных научных программ с Индонезией - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/programmy-2064096439.html
"Росатом" проработает возможность совместных научных программ с Индонезией
"Росатом" проработает возможность совместных научных программ с Индонезией - РИА Новости, 23.12.2025
"Росатом" проработает возможность совместных научных программ с Индонезией
"Росатом" проработает возможность выполнения совместных научных программ с Индонезией, сообщила пресс-служба российской атомной госкорпорации. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T14:39:00+03:00
2025-12-23T14:39:00+03:00
индонезия
россия
джакарта
владимир путин
прабово субианто
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
калининская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150877/74/1508777407_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83d690df1378a6b6a4941fde9cc3ac80.jpg
https://ria.ru/20251221/eaes-2063707604.html
https://ria.ru/20251222/indonezija-2063725214.html
индонезия
россия
джакарта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150877/74/1508777407_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_116ec5d60f5db5f091c12ec70162f8fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индонезия, россия, джакарта, владимир путин, прабово субианто, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", калининская аэс
Индонезия, Россия, Джакарта, Владимир Путин, Прабово Субианто, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Калининская АЭС
"Росатом" проработает возможность совместных научных программ с Индонезией

"Росатом" и Индонезия проработают возможность совместных научных программ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк"Росатом"
Росатом - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
"Росатом". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. "Росатом" проработает возможность выполнения совместных научных программ с Индонезией, сообщила пресс-служба российской атомной госкорпорации.
Объекты "Росатома" - Калининскую АЭС и Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности им. Н.П.Сажина ("Гиредмет") - с рабочим визитом посетила делегация министерства высшего образования, науки и технологий Республики Индонезия во главе с министром Брайаном Юлиарто, который также возглавляет Национальное агентство по минеральной промышленности.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Товарооборот ЕАЭС и Индонезии вырастет вдвое, считает министр
21 декабря, 21:55
"Представители Индонезии высоко оценили научно-производственный потенциал российской отрасли и выразили заинтересованность в развитии совместных проектов. Стороны договорились проработать конкретные направления для дальнейшего взаимодействия, включая возможности реализации совместных научно-исследовательских программ, образовательных инициатив и промышленных проектов", - говорится в сообщении.
Руководство Калининской АЭС представило гостям из Индонезии информацию о ключевых характеристиках энергоблоков, применяемых передовых технологиях и безопасности использования объектов атомной энергетики. Делегация осмотрела машинные залы, блочные пункты управления атомной станции и обсудила вопросы возможного взаимодействия с "Росатомом" в области эксплуатации атомных энергоблоков и подготовки персонала. В "Гиредмете" индонезийские специалисты ознакомились с технологическими компетенциями предприятия в области материаловедения, редких и редкоземельных металлов, а также решениями для атомной промышленности.
Россия готова принять участие в развитии атомной энергетики Индонезии, если Джакарта посчитает это возможным, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто в Кремле 10 декабря.
Вид на город Джакарта - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Индонезии прокомментировали реакцию на давление со стороны США
22 декабря, 03:40
 
ИндонезияРоссияДжакартаВладимир ПутинПрабово СубиантоГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Калининская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала