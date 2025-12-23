"Росатом" проработает возможность совместных научных программ с Индонезией

Руководство Калининской АЭС представило гостям из Индонезии информацию о ключевых характеристиках энергоблоков, применяемых передовых технологиях и безопасности использования объектов атомной энергетики. Делегация осмотрела машинные залы, блочные пункты управления атомной станции и обсудила вопросы возможного взаимодействия с "Росатомом" в области эксплуатации атомных энергоблоков и подготовки персонала. В "Гиредмете" индонезийские специалисты ознакомились с технологическими компетенциями предприятия в области материаловедения, редких и редкоземельных металлов, а также решениями для атомной промышленности.