"Росатом" проработает возможность совместных научных программ с Индонезией

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. "Росатом" проработает возможность выполнения совместных научных программ с Индонезией, сообщила пресс-служба российской атомной госкорпорации.
Объекты "Росатома" - Калининскую АЭС и Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности им. Н.П.Сажина ("Гиредмет") - с рабочим визитом посетила делегация министерства высшего образования, науки и технологий Республики Индонезия во главе с министром Брайаном Юлиарто, который также возглавляет Национальное агентство по минеральной промышленности.
"Представители Индонезии высоко оценили научно-производственный потенциал российской отрасли и выразили заинтересованность в развитии совместных проектов. Стороны договорились проработать конкретные направления для дальнейшего взаимодействия, включая возможности реализации совместных научно-исследовательских программ, образовательных инициатив и промышленных проектов", - говорится в сообщении.
Руководство Калининской АЭС представило гостям из Индонезии информацию о ключевых характеристиках энергоблоков, применяемых передовых технологиях и безопасности использования объектов атомной энергетики. Делегация осмотрела машинные залы, блочные пункты управления атомной станции и обсудила вопросы возможного взаимодействия с "Росатомом" в области эксплуатации атомных энергоблоков и подготовки персонала. В "Гиредмете" индонезийские специалисты ознакомились с технологическими компетенциями предприятия в области материаловедения, редких и редкоземельных металлов, а также решениями для атомной промышленности.
Россия готова принять участие в развитии атомной энергетики Индонезии, если Джакарта посчитает это возможным, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто в Кремле 10 декабря.
