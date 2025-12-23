В Приморье арестовали дрифтера, кружившего вокруг новогодней ели

ВЛАДИВОСТОК, 23 дек – РИА Новости. Водителю иномарки, который кружил вокруг новогодней ели на площади Партизанска в Приморье и повредил часть конструкции, дали семь суток административного ареста, сообщило региональное УМВД РФ.
В понедельник в соцсетях разошлось видео, на котором водитель Subaru Impreza врезается в одну из опор новогодней конструкции на центральной площади приморского Партизанска у здания мэрии, а затем ездит вокруг новогодней ели, пытаясь на поворотах уйти в занос. УМВД сообщило, что ищет водителя, ему также предстоит компенсировать ущерб от повреждения декоративной конструкции.
Полиция разыскала правонарушителя: 20-летний местный житель пояснил, что несколько дней назад купил автомобиль и решил прокатиться по ночной площади, но не справился с управлением и повредил одну из опор праздничной инсталляции.
"Мировой суд, рассмотрев материалы, собранные полицейскими, назначил правонарушителю административный арест сроком на семь суток. Мужчина помещен в специальное помещение для задержанных лиц отдела МВД России по городу Партизанску", - говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что в отношении водителя составили административные материалы по пяти статьям КоАП РФ.
Несовершеннолетнего жителя Москвы арестовали по подозрению в поджоге
22 декабря, 09:37