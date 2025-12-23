Рейтинг@Mail.ru
В Приморье арестовали дрифтера, кружившего вокруг новогодней ели
15:09 23.12.2025
В Приморье арестовали дрифтера, кружившего вокруг новогодней ели
В Приморье арестовали дрифтера, кружившего вокруг новогодней ели
Водителю иномарки, который кружил вокруг новогодней ели на площади Партизанска в Приморье и повредил часть конструкции, дали семь суток административного... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T15:09:00+03:00
2025-12-23T15:09:00+03:00
происшествия
россия
партизанск
россия
партизанск
происшествия, россия, партизанск
Происшествия, Россия, Партизанск
В Приморье арестовали дрифтера, кружившего вокруг новогодней ели

В Приморье арестовали на 7 суток кружившего вокруг новогодней ели дрифтера

© Кадр видео из соцсетейАвтомобиль Subaru Impreza кружит вокруг новогодней ели на площади Партизанска в Приморье
Автомобиль Subaru Impreza кружит вокруг новогодней ели на площади Партизанска в Приморье - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Кадр видео из соцсетей
Автомобиль Subaru Impreza кружит вокруг новогодней ели на площади Партизанска в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 23 дек – РИА Новости. Водителю иномарки, который кружил вокруг новогодней ели на площади Партизанска в Приморье и повредил часть конструкции, дали семь суток административного ареста, сообщило региональное УМВД РФ.
В понедельник в соцсетях разошлось видео, на котором водитель Subaru Impreza врезается в одну из опор новогодней конструкции на центральной площади приморского Партизанска у здания мэрии, а затем ездит вокруг новогодней ели, пытаясь на поворотах уйти в занос. УМВД сообщило, что ищет водителя, ему также предстоит компенсировать ущерб от повреждения декоративной конструкции.
Полиция разыскала правонарушителя: 20-летний местный житель пояснил, что несколько дней назад купил автомобиль и решил прокатиться по ночной площади, но не справился с управлением и повредил одну из опор праздничной инсталляции.
"Мировой суд, рассмотрев материалы, собранные полицейскими, назначил правонарушителю административный арест сроком на семь суток. Мужчина помещен в специальное помещение для задержанных лиц отдела МВД России по городу Партизанску", - говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что в отношении водителя составили административные материалы по пяти статьям КоАП РФ.
ПроисшествияРоссияПартизанск
 
 
