В Приморье автомобиль с рыбаками провалился под лед, двое погибли

"По данным следствия, 22 декабря 2025 года три рыбака передвигалась на автомобиле по льду озера Ханка. На одном из участков лёд не выдержал тяжести транспортного средства, и автомобиль ушел под воду. Находившиеся в нем люди стали тонуть. Одному из мужчин удалось спастись самостоятельно и позже обратиться за помощью. Тела других рыбаков были обнаружены и извлечены из воды позднее", - говорится в сообщении.