Рейтинг@Mail.ru
В Приморье автомобиль с рыбаками провалился под лед, двое погибли - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:44 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/primore-2064001422.html
В Приморье автомобиль с рыбаками провалился под лед, двое погибли
В Приморье автомобиль с рыбаками провалился под лед, двое погибли - РИА Новости, 23.12.2025
В Приморье автомобиль с рыбаками провалился под лед, двое погибли
Автомобиль с тремя рыбаками провалился под лед озера Ханка в Приморье, двое мужчин погибли, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T08:44:00+03:00
2025-12-23T08:44:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_2ea2b8f08e4d9b7aae5e9e25ffd4c729.jpg
https://ria.ru/20251213/snegokhod-2061838730.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ccf3a1f09ed4026157278810a4f5975f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
В Приморье автомобиль с рыбаками провалился под лед, двое погибли

В Приморье автомобиль с тремя рыбаками провалился под лед

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 23 дек – РИА Новости. Автомобиль с тремя рыбаками провалился под лед озера Ханка в Приморье, двое мужчин погибли, сообщает региональное СУСК РФ.
«

"По данным следствия, 22 декабря 2025 года три рыбака передвигалась на автомобиле по льду озера Ханка. На одном из участков лёд не выдержал тяжести транспортного средства, и автомобиль ушел под воду. Находившиеся в нем люди стали тонуть. Одному из мужчин удалось спастись самостоятельно и позже обратиться за помощью. Тела других рыбаков были обнаружены и извлечены из воды позднее", - говорится в сообщении.

В СУСК РИА Новости уточнили, что по факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
СУСК России напоминает об опасности выхода на непрочный лед и призывает строго соблюдать правила безопасности на водоемах в зимний период.
Ранее синоптики сообщали, что лед в Приморье еще не достаточно окреп, выходить на него не рекомендуется. Выезд на лед запрещен постоянно, за это грозит штраф.
На месте происшествия, где два человека на снегоходе провалились под лед рядом с селом Буб в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В Пермском крае два человека на снегоходе провалились под лед
13 декабря, 13:52
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала