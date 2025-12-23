В Приморье автомобиль с рыбаками провалился под лед, двое погибли

ВЛАДИВОСТОК, 23 дек – РИА Новости. Автомобиль с тремя рыбаками провалился под лед озера Ханка в Приморье, двое мужчин погибли, сообщает региональное СУСК РФ.
"По данным следствия, 22 декабря 2025 года три рыбака передвигалась на автомобиле по льду озера Ханка. На одном из участков лёд не выдержал тяжести транспортного средства, и автомобиль ушел под воду. Находившиеся в нем люди стали тонуть. Одному из мужчин удалось спастись самостоятельно и позже обратиться за помощью. Тела других рыбаков были обнаружены и извлечены из воды позднее", - говорится в сообщении.
В СУСК РИА Новости уточнили, что по факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
СУСК России напоминает об опасности выхода на непрочный лед и призывает строго соблюдать правила безопасности на водоемах в зимний период.
Ранее синоптики сообщали, что лед в Приморье еще не достаточно окреп, выходить на него не рекомендуется. Выезд на лед запрещен постоянно, за это грозит штраф.
