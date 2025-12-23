https://ria.ru/20251223/prilipka-2064053698.html
ВС России освободили Прилипку в Харьковской области
ВС России освободили Прилипку в Харьковской области
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Прилипка в Харьковской области, сообщило во вторник Министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
