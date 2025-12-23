В Приднестровье не должен повториться острый энергокризис, заявил глава ПМР

Лидер ПМР обратил внимание на то, что сейчас есть результаты взаимодействия экспертных рабочих групп Приднестровья и Молдавии по вопросам экономики. "Благодаря этой работе, этой рабочей группе, которая по большому счету при формате "5+2", мы имеем результат. Мы имеем результат, который состоит в том, что сейчас есть в Приднестровье и газ, и электроэнергия", - подчеркнул Красносельский.