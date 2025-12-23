Рейтинг@Mail.ru
В Приднестровье не должен повториться острый энергокризис, заявил глава ПМР - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/pridnestrove-2064088854.html
В Приднестровье не должен повториться острый энергокризис, заявил глава ПМР
В Приднестровье не должен повториться острый энергокризис, заявил глава ПМР - РИА Новости, 23.12.2025
В Приднестровье не должен повториться острый энергокризис, заявил глава ПМР
В Приднестровье не должна повториться острая фаза энергетического кризиса, заявил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T14:12:00+03:00
2025-12-23T14:12:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
тирасполь
вадим красносельский
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151923/62/1519236218_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_0595cec10482b8e25c50a68974a921ad.jpg
https://ria.ru/20251220/pmr-2063486579.html
https://ria.ru/20251217/moldaviya-2062557178.html
молдавия
кишинев
тирасполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151923/62/1519236218_103:0:1436:1000_1920x0_80_0_0_d6b05c4e8ac0b3f0cba54a5feeeda2b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, вадим красносельский, газпром
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Вадим Красносельский, Газпром
В Приднестровье не должен повториться острый энергокризис, заявил глава ПМР

Глава ПМР Красносельский: в Приднестровье не должен повториться энергокризис

CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Вадим Красносельский
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Вадим Красносельский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости. В Приднестровье не должна повториться острая фаза энергетического кризиса, заявил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывалось только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В ПМР прокомментировали планы Кишинева по реинтеграции Приднестровья
20 декабря, 11:09
"Руководство республики – я лично, мои подчиненные, сотрудники, правительство – делаем все возможное, чтобы это не повторилось. Ну и, конечно, Российская Федерация в том числе. Я уверен, что не повторится такая ситуация, которая была с 1 января 2025 года", - сказал Красносельский, слова которого приводит Telegram-канал телеканала "Первый Приднестровский".
Глава Приднестровья также добавил, что многие последствия энергетического кризиса можно было избежать, если бы между Тирасполем и Кишиневом был прямой диалог и действовал переговорный процесс. "Ни в коем случае я не могу обвинять Молдову в том, что сейчас Молдова чинит препятствия при поставке газа в Приднестровье. Это неправда. Зачем это говорить? Наоборот, есть понимание, что нельзя оставить левый берег Днестра, нельзя оставить Приднестровье без газа, без энергоносителей", - отметил Красносельский.
Лидер ПМР обратил внимание на то, что сейчас есть результаты взаимодействия экспертных рабочих групп Приднестровья и Молдавии по вопросам экономики. "Благодаря этой работе, этой рабочей группе, которая по большому счету при формате "5+2", мы имеем результат. Мы имеем результат, который состоит в том, что сейчас есть в Приднестровье и газ, и электроэнергия", - подчеркнул Красносельский.
Ранее Верховный совет (парламент) Приднестровья утвердил указ главы ПМР о введении чрезвычайного экономического положения из-за энергокризиса, вызванного сокращением поставок газа.
Режим ЧП в экономике из-за сокращения поставок газа в ПМР ввели 11 декабря 2024 года, и он продлевался несколько раз. Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Ранее глава ПМР Красносельский заявил, что Приднестровье вынуждено экономить газ, чтобы не впасть в глубокий энергетический кризис. Он также добавил, что ПМР при содействии Российской Федерации получает газ, а Молдавия на данный момент никоим образом поставкам не препятствует.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Молдавии рассказали о последствиях вступления страны в ЕС без ПМР
17 декабря, 10:24
 
В миреМолдавияКишиневТираспольВадим КрасносельскийГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала