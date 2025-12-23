https://ria.ru/20251223/preduprezhdenie-2064198796.html
"Рискует распадом". На Западе выступили с предупреждением о войне с Россией
Прямой конфликт с Москвой может привести к катастрофическим последствиям для ЕС, пишет Il Fatto Quotidiano. РИА Новости, 23.12.2025
IFQ: прямой конфликт с Россией может привести к распаду ЕС