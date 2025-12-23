Названы продукты, которые россияне покупают к новогоднему столу заранее

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Почти половина россиян заранее покупают алкоголь на Новый год, красную икру приобретают заблаговременно четверть жителей страны, столько же берут колбасу и мясные деликатесы, рассказали РИА Новости в Центре изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества.

"Согласно результатам, 76% респондентов покупают продукты для новогоднего стола заранее. 40% заблаговременно закупаются консервированными овощами, около трети (31%) - шоколадными конфетами. 25% россиян запасаются красной икрой и столько же покупают сырокопченые колбасы, мясные деликатесы", - рассказали в Роскачестве , указав, что в исследовании приняли участие 1,5 тысячи россиян.

Там же отметили, что 14% россиян берут заранее свежее мясо, а 12% - замороженную рыбу. Примерно каждый десятый покупает заранее перед Новым годом свежую рыбу и замороженное мясо. "Что касается напитков, то 45% россиян ответили, что перед Новым годом закупаются алкоголем, 25% берут соки и морсы и 24% - безалкогольную сладкую газировку", - уточнили в организации.