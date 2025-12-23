Рейтинг@Mail.ru
23.12.2025
06:41 23.12.2025
Названы продукты, которые россияне покупают к новогоднему столу заранее
Почти половина россиян заранее покупают алкоголь на Новый год, красную икру приобретают заблаговременно четверть жителей страны, столько же берут колбасу и... РИА Новости, 23.12.2025
общество, роскачество, новый год
Общество, Роскачество, Новый год
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Почти половина россиян заранее покупают алкоголь на Новый год, красную икру приобретают заблаговременно четверть жителей страны, столько же берут колбасу и мясные деликатесы, рассказали РИА Новости в Центре изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества.
"Согласно результатам, 76% респондентов покупают продукты для новогоднего стола заранее. 40% заблаговременно закупаются консервированными овощами, около трети (31%) - шоколадными конфетами. 25% россиян запасаются красной икрой и столько же покупают сырокопченые колбасы, мясные деликатесы", - рассказали в Роскачестве, указав, что в исследовании приняли участие 1,5 тысячи россиян.
Бенгальские огни - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В чем встречать Новый 2026 год Огненной Лошади: цвета для знаков зодиака
22 декабря, 19:59
Там же отметили, что 14% россиян берут заранее свежее мясо, а 12% - замороженную рыбу. Примерно каждый десятый покупает заранее перед Новым годом свежую рыбу и замороженное мясо. "Что касается напитков, то 45% россиян ответили, что перед Новым годом закупаются алкоголем, 25% берут соки и морсы и 24% - безалкогольную сладкую газировку", - уточнили в организации.
По данным центра, почти четверть россиян вообще не приобретают продукты заранее. Большинство опрошенных предпочитают делать покупки для новогоднего стола в розничных магазинах, 37% идут за едой на рынок, а 12% заказывают ее на маркетплейсах.
Новогодние подарки под елкой - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Россияне рассказали, что хотят получить в подарок на Новый год
13 декабря, 03:47
 
ОбществоРоскачествоНовый год
 
 
