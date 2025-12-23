Источник: правительство поддержало проект об учете домашних животных

Как следует из документов, которые имеются в распоряжении РИА Новости, кабмин обратил внимание разработчиков на отсутствие обоснования для установления дополнительной финансовой нагрузки на владельцев домашних животных, на необходимость дополнительного финансирования от государства и наделения полномочиями по утверждению списка видов домашних животных федерального органа исполнительной власти. Кроме того, среди замечаний также необходимость уточнения конкретных положений проекта, дополнения информацией о лицах с правом доступа к ведению учета домашних животных и способами актуализации списка.