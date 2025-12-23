https://ria.ru/20251223/pravitelstvo-2064070275.html
Источник: правительство поддержало проект об учете домашних животных
Правительство России поддерживает законопроект по введению обязательного учета и маркировки домашних животных при условии доработки ряда замечаний, сообщил РИА... РИА Новости, 23.12.2025
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Правительство России поддерживает законопроект по введению обязательного учета и маркировки домашних животных при условии доработки ряда замечаний, сообщил РИА Новости источник в кабмине.
В конце сентября в Госдуму
внесли законопроект о введении обязательной маркировки отдельных видов домашних животных с помощью ошейников, бирок и микрочипов. Регистрация животных должна помочь в поиске пропавших животных и отслеживать, когда хозяева бросают их на улице.
“Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний”, - сообщил собеседник агентства.
Как следует из документов, которые имеются в распоряжении РИА Новости, кабмин обратил внимание разработчиков на отсутствие обоснования для установления дополнительной финансовой нагрузки на владельцев домашних животных, на необходимость дополнительного финансирования от государства и наделения полномочиями по утверждению списка видов домашних животных федерального органа исполнительной власти. Кроме того, среди замечаний также необходимость уточнения конкретных положений проекта, дополнения информацией о лицах с правом доступа к ведению учета домашних животных и способами актуализации списка.
Законопроект также не включает вопросы осуществления контроля за соблюдением им требований и установления ответственности за не исполнение, обратили внимание в правительстве.