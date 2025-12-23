Пожар на плавкране в затоне под Нижним Новгородом полностью потушили

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Пожар на плавкране "Борской судоремонтной компании" под Нижним Новгородом полностью ликвидирован, сообщает региональное управление МЧС.
"В 15.43 пожар локализован на площади 100 квадратных метров. В 16.06 ликвидация открытого горения на площади 100 квадратных метров. В 17.24 полная ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении.
По данным Приволжской транспортной прокуратуры, возгорание произошло на дизель-электрическом несамоходном плавкране.
Ранее МЧС региона сообщило, что днем во вторник поступило сообщение о горении плавкрана в городе Бор в ООО "Борская судоремонтная компания". Пожарно-спасательные подразделения выехали по повышенному рангу пожара №2. Происходило горение топлива на площади 100 квадратных метров, существовала угроза распространения пожара на соседний плавкран. Один человек погиб.
Борская судоремонтная компания специализируется на ремонте сухогрузных судов, барж, буксиров и других видов судов речного флота. Компания находится в Борском районе Нижегородской области, на левом берегу реки Волга – напротив Нижнего Новгорода недалеко от Борского моста.