Под Нижним Новгородом вспыхнул пожар на плавкране
Под Нижним Новгородом вспыхнул пожар на плавкране
Пожар тушат на плавкране "Борской судоремонтной компании" под Нижним Новгородом, сообщили журналистам в региональном управлении МЧС. РИА Новости, 23.12.2025
нижний новгород
россия
