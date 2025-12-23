В порту Тамань потушили пожар на трубопроводе с мазутом

В понедельник в администрации региона сообщили, что из-за ночной атаки БПЛА в порту Тамань получили повреждения два пирса, один из подводящих трубопроводов и два танкера. Площадь пожара на трубопроводе, по данным оперативного штаба региона, в понедельник составляла 1,5 тысячи квадратных метров. На одном из танкеров и причале также произошли возгорания, их оперативные службы ликвидировали в понедельник.