В порту Тамань потушили пожар на трубопроводе с мазутом
В порту Тамань потушили пожар на трубопроводе с мазутом - РИА Новости, 23.12.2025
В порту Тамань потушили пожар на трубопроводе с мазутом
Пожар на подводящем трубопроводе с мазутом в порту Тамань в Краснодарском крае ликвидирован, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T12:07:00+03:00
2025-12-23T12:07:00+03:00
2025-12-23T12:18:00+03:00
происшествия
краснодарский край
темрюкский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
темрюкский район
Новости
ru-RU
СОЧИ, 23 дек - РИА Новости.
Пожар на подводящем трубопроводе с мазутом в порту Тамань в Краснодарском крае ликвидирован, сообщили
в оперативном штабе региона.
В понедельник в администрации региона сообщили, что из-за ночной атаки БПЛА в порту Тамань получили повреждения два пирса, один из подводящих трубопроводов и два танкера. Площадь пожара на трубопроводе, по данным оперативного штаба региона, в понедельник составляла 1,5 тысячи квадратных метров. На одном из танкеров и причале также произошли возгорания, их оперативные службы ликвидировали в понедельник.
"В Темрюкском районе
ликвидировали возгорания в порту Тамань
(поселок Волна). По информации ГУ МЧС России
по Краснодарскому краю
, в 09.15 оперативные службы полностью потушили подводящий трубопровод с мазутом", - говорится в сообщении.
Работы по ликвидации последствий атаки БПЛА координировал заместитель главы региона Дмитрий Маслов, который прибыл на место ЧС в поселок Волна сразу после заседания оперативного штаба ночью 22 декабря по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Уточняется, что в работах по ликвидации последствий атаки БПЛА задействовали 119 человек и 34 единицы техники. Сообщалось, что пострадавших в результате атаки беспилотников нет.