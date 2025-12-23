Рейтинг@Mail.ru
В порту Тамань потушили пожар на трубопроводе с мазутом - РИА Новости, 23.12.2025
12:07 23.12.2025 (обновлено: 12:18 23.12.2025)
В порту Тамань потушили пожар на трубопроводе с мазутом
В порту Тамань потушили пожар на трубопроводе с мазутом - РИА Новости, 23.12.2025
В порту Тамань потушили пожар на трубопроводе с мазутом
Пожар на подводящем трубопроводе с мазутом в порту Тамань в Краснодарском крае ликвидирован, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 23.12.2025
происшествия, краснодарский край, темрюкский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, Темрюкский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В порту Тамань потушили пожар на трубопроводе с мазутом

В порту Тамань потушили пожар на подводящем трубопроводе с мазутом

СОЧИ, 23 дек - РИА Новости. Пожар на подводящем трубопроводе с мазутом в порту Тамань в Краснодарском крае ликвидирован, сообщили в оперативном штабе региона.
В понедельник в администрации региона сообщили, что из-за ночной атаки БПЛА в порту Тамань получили повреждения два пирса, один из подводящих трубопроводов и два танкера. Площадь пожара на трубопроводе, по данным оперативного штаба региона, в понедельник составляла 1,5 тысячи квадратных метров. На одном из танкеров и причале также произошли возгорания, их оперативные службы ликвидировали в понедельник.
Темрюкском районе ликвидировали возгорания в порту Тамань (поселок Волна). По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в 09.15 оперативные службы полностью потушили подводящий трубопровод с мазутом", - говорится в сообщении.
Работы по ликвидации последствий атаки БПЛА координировал заместитель главы региона Дмитрий Маслов, который прибыл на место ЧС в поселок Волна сразу после заседания оперативного штаба ночью 22 декабря по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Уточняется, что в работах по ликвидации последствий атаки БПЛА задействовали 119 человек и 34 единицы техники. Сообщалось, что пострадавших в результате атаки беспилотников нет.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Темрюке из-за атаки БПЛА повреждена портовая инфраструктура
ПроисшествияКраснодарский крайТемрюкский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
