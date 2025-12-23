https://ria.ru/20251223/pozhar-2064044553.html
На Ямале во время пожара в жилом доме погиб человек
На Ямале во время пожара в жилом доме погиб человек - РИА Новости, 23.12.2025
На Ямале во время пожара в жилом доме погиб человек
При разборе завалов после пожара в многоквартирном доме в Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе обнаружено тело погибшего, его личность устанавливается, РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T12:03:00+03:00
2025-12-23T12:03:00+03:00
2025-12-23T12:03:00+03:00
происшествия
тарко-сале
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064043447_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_f0f5fb14e967de80ecca25c65ef5e00f.jpg
https://ria.ru/20251218/krasnojarsk-2062823627.html
https://ria.ru/20251222/volgograd-2063738605.html
тарко-сале
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064043447_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_abbe811146af885209ff4e53a04d852f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тарко-сале, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тарко-Сале, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Ямале во время пожара в жилом доме погиб человек
В Тарко-Сале на Ямале во время пожара в жилом доме один человек и 8 пострадали
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек - РИА Новости.
При разборе завалов после пожара в многоквартирном доме в Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе обнаружено тело погибшего, его личность устанавливается, еще два человека обратились за медицинской помощью, сообщает
пресс-служба регионального главка МЧС.
"Сегодня в ходе разборки и проливки конструкций обнаружены останки погибшего, личность которого устанавливается. Также за медицинской помощью еще обратились два человека. По последней информации, на пожаре всего пострадало восемь человек", - говорится в сообщении.
Ранее в ведомстве сообщали о шести пострадавших, включая трех детей. В пресс-центре Тарко-Салинской центральной районной больницы сообщали РИА Новости, что двое детей и один взрослый находятся в тяжелом состоянии, они госпитализированы в Новоуренгойскую больницу. Один ребенок и двое взрослых находятся в состоянии средней тяжести, они проходят лечение.
В МЧС
сообщили, что сведения о возгорании в жилом многоквартирном доме по улице Авиаторов, 9 поступили в понедельник в 03.48 мск. На момент прибытия наблюдалось открытое горение в подъезде. В 10.07 (8.07 мск) пожар был локализован на площади 500 квадратных метров.
В ведомстве уточняли, что самостоятельно из дома эвакуировались 38 человек. Для эвакуированных жильцов дома был предоставлен автобус для перевозки, большая часть из них разместилась у родственников, три человека определены в центр социального обслуживания населения.
Прокуратура региона начала проверку по факту пожара.
В пресс-службе СУСК по региону также сообщили о проведении доследственной проверки и назначении пожарно-технической экспертизы для установления причин возгорания. В ведомстве отметили, что ход и результаты проверки поставлены на контроль и.о. руководителя СУСК РФ
по ЯНАО.