На Ямале во время пожара в жилом доме погиб человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек - РИА Новости. При разборе завалов после пожара в многоквартирном доме в Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе обнаружено тело погибшего, его личность устанавливается, еще два человека обратились за медицинской помощью, При разборе завалов после пожара в многоквартирном доме в Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе обнаружено тело погибшего, его личность устанавливается, еще два человека обратились за медицинской помощью, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"Сегодня в ходе разборки и проливки конструкций обнаружены останки погибшего, личность которого устанавливается. Также за медицинской помощью еще обратились два человека. По последней информации, на пожаре всего пострадало восемь человек", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщали о шести пострадавших, включая трех детей. В пресс-центре Тарко-Салинской центральной районной больницы сообщали РИА Новости, что двое детей и один взрослый находятся в тяжелом состоянии, они госпитализированы в Новоуренгойскую больницу. Один ребенок и двое взрослых находятся в состоянии средней тяжести, они проходят лечение.

МЧС сообщили, что сведения о возгорании в жилом многоквартирном доме по улице Авиаторов, 9 поступили в понедельник в 03.48 мск. На момент прибытия наблюдалось открытое горение в подъезде. В 10.07 (8.07 мск) пожар был локализован на площади 500 квадратных метров.

В ведомстве уточняли, что самостоятельно из дома эвакуировались 38 человек. Для эвакуированных жильцов дома был предоставлен автобус для перевозки, большая часть из них разместилась у родственников, три человека определены в центр социального обслуживания населения.

Прокуратура региона начала проверку по факту пожара.