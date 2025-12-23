Политическая сила Карапетяна назовет кандидата на пост премьера в 2026 году

ЕРЕВАН, 23 дек - РИА Новости. Политическая сила, которая будет создана на базе движения "По-нашему", возглавляемого находящимся под арестом в Армении предпринимателем Самвелом Карапетяном, назовет имя своего кандидата на пост премьера страны в начале 2026 года, сообщил журналистам координатор движения Нарек Карапетян.

"Название политической силы, а также имя кандидата в премьер-министры от нашей политической команды мы объявим в начале года, во время учредительного съезда (политсилы - ред.)", - заявил Карапетян.

По его словам, политическая сила выдвинет приемлемого для общества кандидата и обязательно примет участие в парламентских выборах 2026 года.

Карапетян находится в заключении с 18 июня. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви

Ранее американский адвокат Карапетяна Роберт Амстердам пообещал проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в Армении . Он также сообщил, что защита бизнесмена намерена обратиться в Европейский суд по правам человека и другие инстанции.

Ранее пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила РИА Новости, что обвинение Карапетяну было дополнено пунктами статьи об отмывании денег. Адвокаты Карапетяна распространили заявление, в котором говорится, что новое обвинение предъявлено без каких-либо относящихся к делу данных, без какого-либо минимального правового и законного основания.

Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна , который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.

Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда " Ташир " - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.