Посольство России оценило договоренности Португалии и Украины по БПЛА - РИА Новости, 23.12.2025
21:26 23.12.2025
Посольство России оценило договоренности Португалии и Украины по БПЛА
в мире, украина, россия, португалия, сергей лавров, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Португалия, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
Площадь Россиу в Лиссабоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Площадь Россиу в Лиссабоне. Архивное фото
МАДРИД, 23 дек - РИА Новости. Договоренности Португалии и Украины о совместном производстве морских беспилотников являются шагом к эскалации конфликта и элементом гибридной войны Европейского союза против России, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Лиссабоне.
В субботу советник Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин заявил, что Украина договорилась с властями Португалии о совместном производстве морских беспилотников.
Премьер-министр Португалии Монтенегру - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Премьер Португалии допустил размещение военных на Украине после конфликта
20 декабря, 19:44
"Оцениваем португальско-украинские договоренности о совместном производстве подводных дронов как очередной шаг к эскалации конфликта и элемент гибридной войны ЕС против России", - заявили в диппредставительстве.
Согласно посольству, российской стороне известно, что на территории Португалии также налажена сборка БПЛА, которые впоследствии передаются в ВСУ, в том числе тяжелые беспилотники Tekever АR3 и Tekever АR5.
По оценке российского диппредставительства, Лиссабон действует в русле установок руководства ЕС, что приводит к утрате Португалией самостоятельности во внешней политике и "обслуживанию узкополитических интересов Брюсселя и обанкротившегося киевского режима", нанося ущерб ранее взаимовыгодному сотрудничеству с Россией. В посольстве подчеркнули, что подобные действия не повлияют на позицию Москвы по урегулированию кризиса на Украине.
Ранее правительство Португалии заявило, что премьер-министр Луиш Монтенегру приехал с официальным визитом в Киев. Позднее Зеленский подтвердил в своем Telegram-канале, что политик находится в Киеве.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Россия прекратила договоры с Канадой, Францией, Португалией в военной сфере
5 декабря, 21:43
 
В миреУкраинаРоссияПортугалияСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
