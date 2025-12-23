Посольство России оценило договоренности Португалии и Украины по БПЛА

МАДРИД, 23 дек - РИА Новости. Договоренности Португалии и Украины о совместном производстве морских беспилотников являются шагом к эскалации конфликта и элементом гибридной войны Европейского союза против России, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Лиссабоне.
В субботу советник Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин заявил, что Украина договорилась с властями Португалии о совместном производстве морских беспилотников.
"Оцениваем португальско-украинские договоренности о совместном производстве подводных дронов как очередной шаг к эскалации конфликта и элемент гибридной войны ЕС против России", - заявили в диппредставительстве.
Согласно посольству, российской стороне известно, что на территории Португалии также налажена сборка БПЛА, которые впоследствии передаются в ВСУ, в том числе тяжелые беспилотники Tekever АR3 и Tekever АR5.
По оценке российского диппредставительства, Лиссабон действует в русле установок руководства ЕС, что приводит к утрате Португалией самостоятельности во внешней политике и "обслуживанию узкополитических интересов Брюсселя и обанкротившегося киевского режима", нанося ущерб ранее взаимовыгодному сотрудничеству с Россией. В посольстве подчеркнули, что подобные действия не повлияют на позицию Москвы по урегулированию кризиса на Украине.
Ранее правительство Португалии заявило, что премьер-министр Луиш Монтенегру приехал с официальным визитом в Киев. Позднее Зеленский подтвердил в своем Telegram-канале, что политик находится в Киеве.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.