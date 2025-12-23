Посольство России оценило договоренности Португалии и Украины по БПЛА

МАДРИД, 23 дек - РИА Новости. Договоренности Португалии и Украины о совместном производстве морских беспилотников являются шагом к эскалации конфликта и элементом гибридной войны Европейского союза против России, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Лиссабоне.