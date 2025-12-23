https://ria.ru/20251223/poshlina-2064029634.html
Верховный суд разъяснил правила уплаты ИП госпошлины
Верховный суд разъяснил правила уплаты ИП госпошлины - РИА Новости, 23.12.2025
Верховный суд разъяснил правила уплаты ИП госпошлины
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ постановил, что индивидуальные предпринимали и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования ИП, платят в суде госпошлину как физические лица, передает корреспондент РИА Новости.
"При обращении в суд индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих деятельность без образования юридического лица, а также граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность и не зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя, государственная пошлина уплачивается в размере, установленном для физических лиц", - говорится в постановлении.
Ранее данный проект постановления обсуждался на заседании пленума ВС РФ. Во вторник его приняли.