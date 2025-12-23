Рейтинг@Mail.ru
10:47 23.12.2025
ВС России разъяснил, как иностранцы платят госпошлину при обращении в суды
ВС России разъяснил, как иностранцы платят госпошлину при обращении в суды
россия
верховный суд рф
общество
россия, верховный суд рф, общество
Россия, Верховный суд РФ, Общество
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ постановил, что иностранные граждане при обращении с российские суды уплачивают государственную пошлину в том же размере, что и граждане РФ, если иное прямо не установлено международными договорами, передает корреспондент РИА Новости.
"Иностранные граждане и лица без гражданства, а также иностранные организации и международные компании при обращении в суды в Российской Федерации уплачивают государственную пошлину в валюте Российской Федерации в порядке и размерах, которые установлены для граждан Российской Федерации и российских организаций (абзацы второй и третий пункта 2 статьи 11, пункт 4 статьи 33318 НК РФ), если иное прямо не установлено международными договорами", - говорится в постановлении.
Ранее данный проект постановления обсуждался на заседании пленума ВС РФ. Во вторник его приняли.
