ВС России разъяснил, как иностранцы платят госпошлину при обращении в суды

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ постановил, что иностранные граждане при обращении с российские суды уплачивают государственную пошлину в том же размере, что и граждане РФ, если иное прямо не установлено международными договорами, передает корреспондент РИА Новости.