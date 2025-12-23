Рейтинг@Mail.ru
16:24 23.12.2025 (обновлено: 18:59 23.12.2025)
"Рвутся к нам". Поляки столпились у границы с Россией
"Рвутся к нам". Поляки столпились у границы с Россией
На польско-российской границе в преддверии рождественских каникул образовалась многокилометровая пробка, пишет Telegram-канал Shot. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T16:24:00+03:00
2025-12-23T18:59:00+03:00
в мире, россия, европа, евросоюз
В мире, Россия, Европа, Евросоюз
"Рвутся к нам". Поляки столпились у границы с Россией

На польско-российской границе образовалась многокилометровая пробка

© Кадр видео из соцсетейОчередь на погранпереходе "Гжехотки" со стороны Польши
Очередь на погранпереходе "Гжехотки" со стороны Польши
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. На польско-российской границе в преддверии рождественских каникул образовалась многокилометровая пробка, пишет Telegram-канал Shot.
"Жители Европы, у которых начались рождественские каникулы, рвутся к нам на праздники. Бедолаги ночуют в машинах в ожидании досмотра. Глухой затор наблюдается на погранпереходе "Гжехотки" со стороны Польши", — говорится в публикации.
Отмечается, что некоторые застрявшие европейцы ждут проезда уже больше суток. Причиной тому стал "адовый досмотр" сотрудников польской таможни. Они боятся, что в Россию из ЕС могут завезти "что-то лишнее".
Среди туристов много поляков и немцев. Уточняется, что такой спрос может быть связан с низкими ценами и качественным сервисом. При этом с российской стороны никаких пробок нет.
Очередь на погранпереходе Нарва (Эстония) — Ивангород (Россия) - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
"Не пускают". Эстонцы столпились у границы с Россией
2 августа, 11:29
 
В миреРоссияЕвропаЕвросоюз
 
 
