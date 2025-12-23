https://ria.ru/20251223/polsha-2064126005.html
"Рвутся к нам". Поляки столпились у границы с Россией
"Рвутся к нам". Поляки столпились у границы с Россией - РИА Новости, 23.12.2025
"Рвутся к нам". Поляки столпились у границы с Россией
На польско-российской границе в преддверии рождественских каникул образовалась многокилометровая пробка, пишет Telegram-канал Shot. РИА Новости, 23.12.2025
"Рвутся к нам". Поляки столпились у границы с Россией
На польско-российской границе образовалась многокилометровая пробка