В Польше заявили о росте антиукраинских настроений
В Польше заявили о росте антиукраинских настроений
В Польше заявили о росте антиукраинских настроений
Антиукраинские настроения в Польше будут становиться все радикальнее, заявил cпикер сейма республики Влодимеж Чажастый. РИА Новости, 23.12.2025
польша
украина
В Польше заявили о росте антиукраинских настроений
Cпикер сейма Чажастый: в Польше нарастают антиукраинские настроения
ВАРШАВА, 23 дек - РИА Новости.
Антиукраинские настроения в Польше будут становиться все радикальнее, заявил
cпикер сейма республики Влодимеж Чажастый.
По словам спикера, антиукраинские настроения в Польше нарастают на протяжении уже нескольких лет.
"Так всегда будет. Это проблема, которая не исчезнет завтра или послезавтра. Эта проблема будет провоцировать все более радикальные настроения", - сказал Чажастый в эфире радио RMF24.
По его словам, изначально поляки спонтанно помогали украинским беженцам, но сейчас в стране растет раздражение.
"Мы в определенный момент помогли 1 миллиону украинских детей. Но чем дольше это продолжается, тем больше люди устают друг от друга, легче распространяются слухи и мифы. Дети ходят в школы, но они не всегда готовы их адаптировать", - добавил спикер.
Президент Польши Кароль Навроцкий ранее наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины. В первую очередь, это касается ежемесячного пособия "800+" - выплаты в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка. Затем он подписал другой принятый сеймом закон о помощи гражданам Украины, который лишает неработающих иностранцев социальных выплат.
По различным данным, в Польше проживают около 1,5 миллионов украинских беженцев.