В Польше заявили о росте антиукраинских настроений

ВАРШАВА, 23 дек - РИА Новости. Антиукраинские настроения в Польше будут становиться все радикальнее, Антиукраинские настроения в Польше будут становиться все радикальнее, заявил cпикер сейма республики Влодимеж Чажастый.

По словам спикера, антиукраинские настроения в Польше нарастают на протяжении уже нескольких лет.

"Так всегда будет. Это проблема, которая не исчезнет завтра или послезавтра. Эта проблема будет провоцировать все более радикальные настроения", - сказал Чажастый в эфире радио RMF24.

По его словам, изначально поляки спонтанно помогали украинским беженцам, но сейчас в стране растет раздражение.

"Мы в определенный момент помогли 1 миллиону украинских детей. Но чем дольше это продолжается, тем больше люди устают друг от друга, легче распространяются слухи и мифы. Дети ходят в школы, но они не всегда готовы их адаптировать", - добавил спикер.

Президент Польши Кароль Навроцкий ранее наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины. В первую очередь, это касается ежемесячного пособия "800+" - выплаты в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка. Затем он подписал другой принятый сеймом закон о помощи гражданам Украины, который лишает неработающих иностранцев социальных выплат.