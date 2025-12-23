Рейтинг@Mail.ru
В Польше заявили о росте антиукраинских настроений - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/polsha-2064082930.html
В Польше заявили о росте антиукраинских настроений
В Польше заявили о росте антиукраинских настроений - РИА Новости, 23.12.2025
В Польше заявили о росте антиукраинских настроений
Антиукраинские настроения в Польше будут становиться все радикальнее, заявил cпикер сейма республики Влодимеж Чажастый. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T13:54:00+03:00
2025-12-23T13:54:00+03:00
в мире
польша
украина
кароль навроцкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150091/24/1500912471_0:36:3068:1762_1920x0_80_0_0_7f4388da53a0dd9b8a6ca11f0e9dfc02.jpg
https://ria.ru/20251114/polsha-2055080647.html
https://ria.ru/20251216/polsha-2062374613.html
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150091/24/1500912471_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_46037dfcd52b33d051b620aa3afd352a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, кароль навроцкий
В мире, Польша, Украина, Кароль Навроцкий
В Польше заявили о росте антиукраинских настроений

Cпикер сейма Чажастый: в Польше нарастают антиукраинские настроения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСейм Польши в Варшаве
Сейм Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Сейм Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 23 дек - РИА Новости. Антиукраинские настроения в Польше будут становиться все радикальнее, заявил cпикер сейма республики Влодимеж Чажастый.
По словам спикера, антиукраинские настроения в Польше нарастают на протяжении уже нескольких лет.
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Польша помогает украинским беженцам последний год, заявил Навроцкий
14 ноября, 20:46
"Так всегда будет. Это проблема, которая не исчезнет завтра или послезавтра. Эта проблема будет провоцировать все более радикальные настроения", - сказал Чажастый в эфире радио RMF24.
По его словам, изначально поляки спонтанно помогали украинским беженцам, но сейчас в стране растет раздражение.
"Мы в определенный момент помогли 1 миллиону украинских детей. Но чем дольше это продолжается, тем больше люди устают друг от друга, легче распространяются слухи и мифы. Дети ходят в школы, но они не всегда готовы их адаптировать", - добавил спикер.
Президент Польши Кароль Навроцкий ранее наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины. В первую очередь, это касается ежемесячного пособия "800+" - выплаты в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка. Затем он подписал другой принятый сеймом закон о помощи гражданам Украины, который лишает неработающих иностранцев социальных выплат.
По различным данным, в Польше проживают около 1,5 миллионов украинских беженцев.
Кадр видео конфликта поляков с украинцами в Познани - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В Польше напали на украинцев из-за языка
16 декабря, 13:55
 
В миреПольшаУкраинаКароль Навроцкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала